Drasztikusan csökken a rák esélye ezzel az egy életmódbeli változással

A mellrák az egyik legrettegettebb betegség, különösen a nők körében. Mindenki szeretné elkerülni és úgy tűnik, tehetünk még valamit az egészségünk érdekében.

A legfrissebb adatok szerint az emlőrák a leggyakoribb női ráktípus Magyarországon: évente 5-6000 új emlőrákos beteget fedeznek fel, és nagyjából 2000 nő hal bele a betegségbe. Az emlőrák ezzel a magyar nők leggyakrabban előforduló daganata. Összehasonlításul: méhnyakrákban évente nagyjából 1100-an betegszenek meg és 4-500 nő hal meg emiatt. (forrás: daganatok.hu)