Drasztikusan csökken a rák esélye ezzel az egy életmódbeli változással

A mellrák az egyik legrettegettebb betegség, különösen a nők körében. Mindenki szeretné elkerülni és úgy tűnik, tehetünk még valamit az egészségünk érdekében.
A legfrissebb adatok szerint az emlőrák a leggyakoribb női ráktípus Magyarországon: évente 5-6000 új emlőrákos beteget fedeznek fel, és nagyjából 2000 nő hal bele a betegségbe. Az emlőrák ezzel a magyar nők leggyakrabban előforduló daganata. Összehasonlításul: méhnyakrákban évente nagyjából 1100-an betegszenek meg és 4-500 nő hal meg emiatt. (forrás: daganatok.hu)
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd
1/4 Apró, de jelentős kockázati tényező
Az európai Journal of Cancer által publikált tanulmányban 260 000 középkorú brit nőt vizsgáltak meg, és kiderült, hogy azok, akik napi 9 (!) gramm feldolgozott húst ettek, 15 százalékkal nagyobb eséllyel hunytak el mellrákban, mint azok, akik teljesen tartózkodtak az ilyen termékek fogyasztásától.
A The Times magazin publikációja szerint az új kutatást tíz korábbi vizsgálattal is kombinálták és ebben 1,7 millió nőt, valamint 40 000 emlőrákos esetett vetettek össze. Kiderült, hogy a feldolgozott húskészítmények fogyasztása tizedével növelte a kockázatát a mellrák megjelenésének a menopauzán átesett nők esetében.
2/4 De mennyi az annyi?
Elmondhatatlanul kevés, gyakorlatilag egy falatnyi feldolgozott húsról beszélünk, alig 1-2 szelet szalámiról, felvágottról.
Sajnos úgy tűnik, hogy ez a néhány grammnyi feldolgozott húskészítmény is elegendő ahhoz, hogy az emlőrák kockázatát növeljük. Márpedig, ha egyéb hajlamosító tényezők is jelen vannak az életünkben, akkor a 10-15% egyáltalán nem kevés.
Egy, még 2012-es elemzés összevetette az összes eddigi tanulmányt és kiderült, hogy a vegetáriánusok esetében a rákos megbetegedések aránya lényegesen alacsonyabb. Ezt az arányt csak a vegánok tudták felülmúlni. Ők nem csupán a húsevőknél bizonyultak egészségesebbnek, hanem a vegetáriánusoknál is alacsonyabb rákos megbetegedéseket produkáltak.
Készítettek egy olyan kutatást is, amiben a „klasszikus” mindenevő étrendet vetették össze a vegán nőknél előforduló rákos megbetegedésekkel. Ebből kiderült, hogy a vegánoknál 34%-kal alacsonyabb volt a nőspecifikus rákos megbetegedések aránya. Ráadásul hozzá kell tenni azt is, hogy a kontrollcsoport már eleve kevesebb húst evett az átlagnál, összesen csak hetente kétszer fogyasztottak feldolgozott húskészítményeket.