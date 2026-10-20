október 20. Vendel napja Ma: 16°C Holnap: 21°C ☁️
október 20. Vendel napja Ma: 16°C Holnap: 21°C ☁️
Egyik lábadon mindig szorít a cipő? Ezoterikus olvasata is lehet
iStock

Címlap / Életmód / Ezotéria / Egyik lábadon mindig szorít a cipő?...

Egyik lábadon mindig szorít a cipő? Ezoterikus olvasata is lehet

Váradi Petra
Írta 2026.10.20.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Mindig az egyik lábadon szorít a cipő? Megmutatjuk, mit társítanak a spirituális értelmezések a bal és a jobb oldalhoz, és milyen önismereti kérdéseket érdemes feltenned magadnak.

Előfordult már, hogy ugyanaz a cipő az egyik lábadon kényelmes volt, a másikon viszont nyomott vagy szorított? Ennek legtöbbször egyszerű fizikai oka van, de az ezoterikus értelmezések a test két oldalához eltérő szimbolikus jelentéseket is társítanak. A bal és a jobb láb közötti különbség akár egy önismereti kérdés kiindulópontja is lehet – anélkül, hogy a cipő kényelmetlenségéből messzemenő következtetéseket vonnánk le.

Az anyósom kidobta az összes főztömet a hűtőből

Mit jelképez a bal láb az ezoterikus értelmezésekben?

Egyes spirituális hagyományok a bal oldalt a belső világgal, az intuícióval és az érzelmekkel kapcsolják össze, míg a jobb oldalt inkább a cselekvéshez és a külvilágban való érvényesüléshez társítják. Ezek szimbolikus értelmezések, nem tudományosan igazolt összefüggések, mégis érdekes kérdéseket vethetnek fel az önismeret szempontjából.

Ha a bal lábadon rendszeresen szorosabbnak érzed a cipőt, elgondolkodhatsz például azon, mennyire ragaszkodsz a saját elképzeléseidhez, és milyen helyzetekben nehéz változtatnod a véleményeden. Az önállóság és a kitartás értékes tulajdonság, de időnként a rugalmasságra is szükség van. Érdemes megvizsgálnod, mikor állsz ki jogosan a meggyőződésed mellett, és mikor ragaszkodsz valamihez pusztán azért, mert nehéz elengedned.

Olvass még a témában

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
KisokosAngyalszámok111, 444, 777 jelentése
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Melyik kínai állatjegy vagy? Ezt árulja el a személyiségedről

Ezeket olvassák most

A párás ablak ellenszere a hűvös hónapokban – ezt próbáld ki!

A párás ablak ellenszere a hűvös hónapokban – ezt próbáld ki!

7 néma jel, hogy magányos vagy a saját családodban

7 néma jel, hogy magányos vagy a saját családodban

„Azt hitte a randi azt jelenti, hogy egész estére az övé vagyok” – A férfiak úgy érzik, joguk van a testünkhöz

„Azt hitte a randi azt jelenti, hogy egész estére az övé vagyok” – A férfiak úgy érzik, joguk van a testünkhöz

Mi a csillagjegyed? Ezek a gyereknevek lehetnek számodra a tökéletes választások

Mi a csillagjegyed? Ezek a gyereknevek lehetnek számodra a tökéletes választások

Lepipálnád egy országos tudásverseny döntősét? Teszteld a tudásodat!

Lepipálnád egy országos tudásverseny döntősét? Teszteld a tudásodat!

5 csillagjegy, aki mellől elpártol a szerencse október végén

5 csillagjegy, aki mellől elpártol a szerencse október végén

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.