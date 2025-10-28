Megosztom veled, amit a legjobb barátnőmtől tanultam az életről

Talán ez az a mondat, amit az én Petrám a legtöbbször a fejemhez vágott már barátságunk alatt, de azt kell mondjam, hogy teljesen jogosan.



Valóban túlságosan nagy figyelmet fordítottam mások véleményére, miközben tudom, hogy nem kellett volna.



De sok cselekedetemet határozták meg mások és emiatt folyamatos görcsben éltem.



Petra volt az, aki megmutatta, hogy hogyan lehet figyelmen kívül hagyni mások álláspontját úgy, hogy közben egyáltalán nem vagy udvariatlan. Pusztán nem áldozod fel a saját lelki békédet azért, hogy másoknak megfelelj.



