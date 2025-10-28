Megosztom veled, amit a legjobb barátnőmtől tanultam az életről

Nem tudom, hogy a te legjobb barátnőd milyen, de az enyém mindig jól fenékbe billent, ha éppen azon kap, hogy folyamatosan kritizálom magam, vagy éppen nincs rendben az önbizalmam. És tökéletesen kiegészítjük egymást. Ami bennem gyengeség, az benne erősség és fordítva. Na, de van pár dolog, amit én biztosan megtanultam Petrától és bízom benne, hogy a te életedre is majd olyan pozitívan hatnak ezek a tanácsok, mint az enyémre.
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd
1/10 „Csináld azt, amihez kedved van!”
Általában az a típus vagyok, aki egy társas program előtt mindig felméri, hogy a másik mit akar csinálni, de beszélhetünk családi eseményről is, amihez éppen semmi kedvem nincs.
Ekkor mindig érzem, hogy tulajdonképpen csak mások kedvében akarok járni, miközben megfeledkezem arról, hogy olyan ritkán járok önmagam kedvében.
Persze nem arra akarok kilyukadni, hogy ezentúl önző leszek, de igen, beismerem, hogy néha csak és kizárólag azt kell tennünk, amihez kedvünk van.
2/10 „Mit érdekel mások véleménye?”
Talán ez az a mondat, amit az én Petrám a legtöbbször a fejemhez vágott már barátságunk alatt, de azt kell mondjam, hogy teljesen jogosan.
Valóban túlságosan nagy figyelmet fordítottam mások véleményére, miközben tudom, hogy nem kellett volna.
De sok cselekedetemet határozták meg mások és emiatt folyamatos görcsben éltem.
Petra volt az, aki megmutatta, hogy hogyan lehet figyelmen kívül hagyni mások álláspontját úgy, hogy közben egyáltalán nem vagy udvariatlan. Pusztán nem áldozod fel a saját lelki békédet azért, hogy másoknak megfelelj.