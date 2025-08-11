5 étel és ital, amiről nem is tudtad, hogy dehidratálnak

Feldolgozott élelmiszerek
A só az egyik legfontosabb, de gyakran alábecsült összetevője a mindennap fogyasztott feldolgozott élelmiszereknek. Sok gyártó nagy mennyiségű nátriumot ad a termékeihez ízesítés és tartósítás céljából, pusztán abból a szándékból, hogy ízletesebb és hosszabb ideig eltartható legyen. Egy gyorsan bekapott előrecsomagolt szendvics vagy egy kész étel utáni sóvárgás viszonylag ártalmatlannak tűnik, azonban az ilyen élelmiszerek jelentős mennyiségű sót rejthetnek.
Érdemes tüzetesebben átvizsgálni az élelmiszer-címkéket és lehetőség szerint kerülni a magas nátriumtartalmú termékeket, hogy ne kelljen állandó szomjúsággal küzdenünk.
