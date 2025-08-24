Csillagjegyek rangsora: a leggyakoribbaktól a legritkábbakig

Vannak csillagjegyek, akiknek sokkal rosszabb a híre, mint másoknak – de vajon ez azért van, mert ők vannak a legtöbben és a nagy számok törvénye alapján gyakrabban keverednek bajba?

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Lehetséges, ugyanis készült egy tanulmány, amiben a lakosságot zodiákusok szerint rangsorolták és bizony kerültek az élbolyba olyan csillagjegyek, akik nem éppen nyugalmukról híresek. Azonban okozott meglepetést is a statisztika és nem feltétlenül azok zárják a sort, akik a legkevésbé kavarják fel maguk körül az állóvizet.

Íme, a toplistások

Az Egyesült Államokban készült felmérés alapján a toplistát a Skorpiók vezetik, ők azok, akik lakosságarányosan a legnagyobb számban képviseltetik magukat. Egész pontosan az amerikaiak 9,6%-a a Skorpió jegyében született. Ez azért izgalmas, mert ha egyetlen zodiákust kellene kiemelni a sorból negatív értelemben, akkor a többség alighanem a Skorpiókra bökne. Pedig a jegy szülöttei nem mindig szolgálnak rá rossz hírükre, éppen ellenkezőleg. Talán pont a statisztikai arányok lódítják meg rossz hírnevüket?

Őket követik a sorban a mindig precíz és rendszerető Szűz jegyűek, majd a kommunikációjukról, nyughatatlanságukról híres Ikrek. Míg előbbiek 9,4%-ban, utóbbiak 9,3%-ban képviseltetik magukat. Ugyan a Szűz jegyűekről sem feltétlenül a kedvesség jut az emberek eszébe, hiszen gyakran a végletekig hajszolják magukat és a környezetükben élőket is, az Ikrekről legfeljebb a megfontolatlanság, a kitartás hiánya és a pletykálkodás juthat eszünkbe, mint negatívum. Mások ezeket olvassák Ezeket a készségeket keresik legjobban a munkaerőpiacon 10 finom, házi probiotikus ital egészséges baktériumokkal Ez az 5 csillagjegy valóra váltja egy nagy álmát idén Amikor „nem fog az agyam” ez az 5 gyógynövény segít

A kedves szakasz

Érdekesség, de a ranglista negyedik helyére a Halak kerültek, éppen lemaradva a dobogóról a maguk 9,1%-ával. Úgy tűnik, ez a szakasz a „kedves csillagjegyek” birodalma, mert a Halak után mindjárt következnek a Mérlegek (8,8%), a Rákok (8,5%) és a Bikák (8,3%), akik ugyan sokszor makacsok és konokul állnak megannyi kérdés elé, de mégis családcentrikusak és szeretik az embereket. A másik három csillagjegyet pedig a legtöbbször kenyérre lehet kenni, úgyhogy mázli, hogy társadalmunk jelentős részét éppen ők teszik ki.

A cikk folytatódik, lapozz!