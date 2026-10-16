4 csillagjegy, aki mindig túlvállalja magát a munkahelyén

A megbeszélés végén elhangzik a mondat: „ezt azért valakinek meg kellene csinálnia”, és máris tudni lehet, kinek a keze emelkedik fel elsőként.

Van, aki azért vállal pluszmunkát, mert fél nemet mondani, van, aki egyszerűen nem bírja nézni, ha valami félkészen marad. Az asztrológia szerint néhány csillagjegynél ez nem véletlen egybeesés, hanem beépült mintázat: a felelősségvállalás náluk szinte reflexszerű, akkor is, ha ez hosszú távon kimerítő.

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Nézzük, mely jegyeknél a leggyakoribb ez a viselkedés, és miért nehéz nekik meghúzni a határt.

Kos: aki nem bírja kivárni, hogy más oldja meg

A Kos türelmetlen természete a munkahelyen is megmutatkozik: ha lát egy problémát, inkább azonnal nekilát, minthogy végignézze, ahogy mások tanácskoznak róla. Ebből fakad, hogy gyakran magára vállal olyan feladatokat is, amelyek eredetileg nem az övéi lennének, csak mert gyorsabban akarja látni az eredményt. A türelmetlenség nála egyenesen vezet a túlvállaláshoz: inkább megcsinálja saját maga, minthogy várjon valakire, aki talán lassabban, de végül úgyis elvégezné. A gond ott kezdődik, amikor ez állandósul, és a kollégák automatikusan rá hárítják a sürgős ügyeket, mert tudják, hogy úgyis ő oldja meg leggyorsabban. Olvass még a témában Elfeledett szuperélelmiszerek: 10 szezonális zöldség, amit addig egyél, amíg friss Mantrák októberre: ez a neked szóló megerősítés a Mérleg szezonban Az alaposságom a pótcselekvésem, ha szétesik az életem – ekkor döbbentem rá 6 dolog, amire a 40-hez közeledve végre nem vagyok hajlandó több energiát pazarolni

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