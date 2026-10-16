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4 csillagjegy, aki mindig túlvállalja magát a munkahelyén
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4 csillagjegy, aki mindig túlvállalja magát a munkahelyén

Farkas Izabella
Írta 2026.10.16.
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A megbeszélés végén elhangzik a mondat: „ezt azért valakinek meg kellene csinálnia”, és máris tudni lehet, kinek a keze emelkedik fel elsőként.

Van, aki azért vállal pluszmunkát, mert fél nemet mondani, van, aki egyszerűen nem bírja nézni, ha valami félkészen marad. Az asztrológia szerint néhány csillagjegynél ez nem véletlen egybeesés, hanem beépült mintázat: a felelősségvállalás náluk szinte reflexszerű, akkor is, ha ez hosszú távon kimerítő.

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A Kos türelmetlen természete a munkahelyen is megmutatkozik: ha lát egy problémát, inkább azonnal nekilát, minthogy végignézze, ahogy mások tanácskoznak róla. Ebből fakad, hogy gyakran magára vállal olyan feladatokat is, amelyek eredetileg nem az övéi lennének, csak mert gyorsabban akarja látni az eredményt. A türelmetlenség nála egyenesen vezet a túlvállaláshoz: inkább megcsinálja saját maga, minthogy várjon valakire, aki talán lassabban, de végül úgyis elvégezné. A gond ott kezdődik, amikor ez állandósul, és a kollégák automatikusan rá hárítják a sürgős ügyeket, mert tudják, hogy úgyis ő oldja meg leggyorsabban.

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