Ez a 3 csillagjegy mindig betartja, amit ígér

Van, aki könnyedén kimondja, hogy „persze, számíthatsz rám”, aztán az utolsó pillanatban lemondja a találkozót. És van, aki inkább hallgat, mielőtt bármit megígérne, mert tudja, hogy amit kimond, azt be is kell tartania. Három csillagjegy különösen óvatos ezen a téren!
Bika: aki csak azt mondja ki, amit biztosan tud tartani
A Bika szülöttek híresek arról, hogy nehezen mozdulnak ki a komfortzónájukból, de ennek van egy nagyon praktikus oldala is: mielőtt bármit megígérnének, alaposan végiggondolják, hogy valóban képesek-e rá. Nem a pillanat hevében beszélnek, hanem mérlegelés után döntenek. Ha egy Bika azt mondja, hogy ott lesz szombaton a költözésnél, az nem udvarias duma, hanem tényleg ott lesz, még akkor is, ha közben esik az eső vagy fáj a háta.
Ez a megbízhatóság nem a lelkesedésből fakad, hanem abból, hogy a Bika számára a szó értéke szinte szent. Ismeri a saját határait, és inkább nemet mond elsőre, minthogy később cserben hagyjon valakit. Aki egyszer csalódott egy ilyen emberben, az tudja, milyen ritka ez a fajta stabilitás.
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