A 3 legnyersebb csillagjegy mind közül – nem félnek megbántani a véleményükkel

Ez a három csillagjegy az asztrológia szerint híres a nyers őszinteségéről, de néha túl messzire megy.

Vannak, akik inkább hallgatnak, nehogy megbántsanak valakit, mások viszont akkor is kimondják, amit gondolnak, ha ezzel kellemetlen helyzetet teremtenek. Az asztrológia szerint három csillagjegy különösen hajlamos lehet arra, hogy szűrő nélkül fogalmazza meg a véleményét, és csak utólag gondoljon bele, milyen hatást gyakorolt a másikra.

Felejthetetlen szenvedély: 6 csillagjegy-páros, akiknél sosem hűl ki a láng A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Kos – Előbb beszél, aztán gondolkodik

A Kos nem arról híres, hogy hosszasan mérlegelné, hogyan csomagolja be a mondandóját. Ha valami zavarja, gyakran azonnal szóvá teszi, és nem feltétlenül érdekli, hogy a másik mennyire találja kellemetlennek a kritikáját. Az egyenes beszédet többre tartja a tapintatos kerülgetésnél, ezért olykor akkor is kimondja a véleményét, amikor egy kis diplomáciával sokkal többre menne.

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