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A 3 legnyersebb csillagjegy mind közül – nem félnek megbántani a véleményükkel
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A 3 legnyersebb csillagjegy mind közül – nem félnek megbántani a véleményükkel

Váradi Petra
Írta 2026.10.21.
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Ez a három csillagjegy az asztrológia szerint híres a nyers őszinteségéről, de néha túl messzire megy.

Vannak, akik inkább hallgatnak, nehogy megbántsanak valakit, mások viszont akkor is kimondják, amit gondolnak, ha ezzel kellemetlen helyzetet teremtenek. Az asztrológia szerint három csillagjegy különösen hajlamos lehet arra, hogy szűrő nélkül fogalmazza meg a véleményét, és csak utólag gondoljon bele, milyen hatást gyakorolt a másikra.

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