A 3 legnyersebb csillagjegy mind közül – nem félnek megbántani a véleményükkel

Vannak, akik inkább hallgatnak, nehogy megbántsanak valakit, mások viszont akkor is kimondják, amit gondolnak, ha ezzel kellemetlen helyzetet teremtenek. Az asztrológia szerint három csillagjegy különösen hajlamos lehet arra, hogy szűrő nélkül fogalmazza meg a véleményét, és csak utólag gondoljon bele, milyen hatást gyakorolt a másikra.
Kos – Előbb beszél, aztán gondolkodik
A Kos nem arról híres, hogy hosszasan mérlegelné, hogyan csomagolja be a mondandóját. Ha valami zavarja, gyakran azonnal szóvá teszi, és nem feltétlenül érdekli, hogy a másik mennyire találja kellemetlennek a kritikáját. Az egyenes beszédet többre tartja a tapintatos kerülgetésnél, ezért olykor akkor is kimondja a véleményét, amikor egy kis diplomáciával sokkal többre menne.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.