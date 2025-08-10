Ez a Te kedvenc nasid, csillagjegyed alapján – Így van, vagy nem így van?

Ez a Te kedvenc nasid, csillagjegyed alapján – Így van, vagy nem így van?
Schuster Borka
Írta 2025.08.10.

Akár az ismerős ízek szerelmese vagy, akár mindig valami újdonságra vágysz, a horoszkópod alapján tudunk tippet adni olyan nasira, amit bármikor szívesen csipegetsz!

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

1/12 Kos: Fűszeres rántott karfiol

Kosként nem félsz hangosan és világosan kifejezni a véleményedet. Azt szereted, amit szeretsz - és azt akarod, amit akarsz. Született vezetőként és trendteremtőként azonban nem félsz kilépni a komfortzónádból, és kipróbálni valami újat.

A tüzes és kalandvágyó Kosok gyakran vágynak a merész ízekre. Számukra egy tányérnyi pikánsra fűszerezett rántott karfiol csípős szószban megforgatva ideális nassolnivaló, mert képes lépést tartani a Kosok tüzes természetével.

