Ez a Te kedvenc nasid, csillagjegyed alapján – Így van, vagy nem így van?

Kosként nem félsz hangosan és világosan kifejezni a véleményedet. Azt szereted, amit szeretsz - és azt akarod, amit akarsz. Született vezetőként és trendteremtőként azonban nem félsz kilépni a komfortzónádból, és kipróbálni valami újat.



A tüzes és kalandvágyó Kosok gyakran vágynak a merész ízekre. Számukra egy tányérnyi pikánsra fűszerezett rántott karfiol csípős szószban megforgatva ideális nassolnivaló, mert képes lépést tartani a Kosok tüzes természetével.



