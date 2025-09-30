4 éven keresztül csuklott. Bizarr orvosi történetek

Egy 67 éves nő homályos látásra, illetve szemszárazságra panaszkodott és mivel láthatóan vastag, kékes réteg fedte a szemét, így beírták egy rutinszerű szürkehályog műtétre. Az orvosok alig hittek a szemüknek (haha) amikor kiderült, hogy a furcsa réteg a szemgolyón nem hályog, hanem a nő egyik szemében 10, a másikban 17 darab kontaktlencse, összetapadva. A páciens az elmúlt 35 évben eldobható, havi kontaktlencsét hordott, de szemésznél egyszer sem járt. Mint kiderült, nem tudta, hogy a lencséket ki kell venni és el kell dobni, ő csak egymásra rakosgatta őket a szemében.



