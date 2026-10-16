5 csillagjegy, akiknek a Bika telihold megmutathatja, mi az, amiért már nem éri meg küzdeni

A Bika telihold nem a drámáról szól, hanem a számvetésről. Van benne valami kényelmetlenül földhözragadt: nem enged menekülni az érzés elől, hogy talán már régen el kellett volna engedni valamit, amibe hónapok vagy évek energiáját öltük.
Nem arról van szó, hogy fel kell adni mindent, amiben nehézség van. Inkább arról, hogy a Bika energiája megkérdezi: ez a küzdelem még szolgál valamit, vagy már csak megszokásból folytatjuk?
Kos
A Kos jól ismeri a frontális támadás örömét, de ez a telihold most egy olyan helyzetre világít rá, amiben hónapok óta tolja a falat, ami nem mozdul. Lehet ez egy munkahelyi projekt, amit senki más nem akar megmenteni, vagy egy vita a partnerrel, amit mindig ugyanazzal a érvvel próbál lezárni. A Bika telihold most megmutathatja, hogy a kitartás itt már inkább önmarcangolás, mint hajtóerő. Érdemes lenne leülni, és őszintén megkérdezni magától: ha ma kezdené, belevágna-e újra ugyanebbe?
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