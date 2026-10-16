5 csillagjegy, akiknek a Bika telihold megmutathatja, mi az, amiért már nem éri meg küzdeni

Öt jegy számára ez a holdfázis különösen éles megvilágításba helyezi azt a kérdést, hogy mikor lesz a kitartásból már csak makacsság.

A Bika telihold nem a drámáról szól, hanem a számvetésről. Van benne valami kényelmetlenül földhözragadt: nem enged menekülni az érzés elől, hogy talán már régen el kellett volna engedni valamit, amibe hónapok vagy évek energiáját öltük.

Jobb ember vagy, mint hinnéd, ha ez az 5 dolog jellemző rád A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Nem arról van szó, hogy fel kell adni mindent, amiben nehézség van. Inkább arról, hogy a Bika energiája megkérdezi: ez a küzdelem még szolgál valamit, vagy már csak megszokásból folytatjuk?

Kos

A Kos jól ismeri a frontális támadás örömét, de ez a telihold most egy olyan helyzetre világít rá, amiben hónapok óta tolja a falat, ami nem mozdul. Lehet ez egy munkahelyi projekt, amit senki más nem akar megmenteni, vagy egy vita a partnerrel, amit mindig ugyanazzal a érvvel próbál lezárni. A Bika telihold most megmutathatja, hogy a kitartás itt már inkább önmarcangolás, mint hajtóerő. Érdemes lenne leülni, és őszintén megkérdezni magától: ha ma kezdené, belevágna-e újra ugyanebbe? Olvass még a témában Ezért nem szabad mindig megbocsátanod, csak mert szeretsz valakit „Megváltoztattam az összes előfizetése jelszavát” – Megcsalás utáni bosszútörténetek Ez az, amit mások gyakran félreértenek benned a csillagjegyed szerint Melyik életterületeden van blokk? A születési dátumod alapján kiderül

5 csillagjegy, akinek októberben végre összeállhat valami, amiért hónapok óta küzd

🌙

Kisokos Holdnaptár holdfázisok, teliholdak

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.