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5 csillagjegy, akiknek a Bika telihold megmutathatja, mi az, amiért már nem éri meg küzdeni
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5 csillagjegy, akiknek a Bika telihold megmutathatja, mi az, amiért már nem éri meg küzdeni

Farkas Izabella
Írta 2026.10.16.
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Öt jegy számára ez a holdfázis különösen éles megvilágításba helyezi azt a kérdést, hogy mikor lesz a kitartásból már csak makacsság.

A Bika telihold nem a drámáról szól, hanem a számvetésről. Van benne valami kényelmetlenül földhözragadt: nem enged menekülni az érzés elől, hogy talán már régen el kellett volna engedni valamit, amibe hónapok vagy évek energiáját öltük.

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Nem arról van szó, hogy fel kell adni mindent, amiben nehézség van. Inkább arról, hogy a Bika energiája megkérdezi: ez a küzdelem még szolgál valamit, vagy már csak megszokásból folytatjuk?

Kos

A Kos jól ismeri a frontális támadás örömét, de ez a telihold most egy olyan helyzetre világít rá, amiben hónapok óta tolja a falat, ami nem mozdul. Lehet ez egy munkahelyi projekt, amit senki más nem akar megmenteni, vagy egy vita a partnerrel, amit mindig ugyanazzal a érvvel próbál lezárni. A Bika telihold most megmutathatja, hogy a kitartás itt már inkább önmarcangolás, mint hajtóerő. Érdemes lenne leülni, és őszintén megkérdezni magától: ha ma kezdené, belevágna-e újra ugyanebbe?

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