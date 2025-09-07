Melyik csakrád nem működik jól? Ilyen fizikai tünetekkel járhat

A csakrák olyan központok a testünkön, amelyek az életenergiát hívatottak irányítani, szabályozni. Ha nem működnek megfelelően, betegségek üthetik fel a fejüket. De melyik gond melyik csakra problémájára utal?
1/7 Gyökér csakra
A gyökér csakra olyan témakörökhöz kapcsolódik, mint amilyen a stabilitás, az egzisztencia, bizalom, egyszóval mindaz, amitől úgy érezzük, biztonságban vagyunk, két lábbal állunk a földön és ennek köszönhetően szabadon szárnyalhatunk. Sokan a gyökér csakrához kapcsolják az ösztönöket is, mint az élni akarást, az életerő forrását.
A gyökér csakra a keresztcsont és a farkcsont tájékán helyezkedik el. Szilárd alapként a szerepe nem csak jelképes, a szervezetünkben olyanokért felel, mint a csontok és gerinc állapota, a fogak és körmök erőssége. Emellett a vérképzést, a sejteket, és a bélrendszer jelentős részét is a gyökér csakrához kapcsolják. Ha rosszul működik, akkor általános a túlterheltség és a szorongás, a stressz, gerincproblémák lépnek fel. Jellemző a derékfájás, az ízületi gondok, emésztési panaszok, vérnyomásproblémák.
2/7 Szakrális csakra
A szakrális csakra az alkotás, teremtés csakrája. Hozzátartozik a termékenység, az öntudatosság, érzékiség témaköre, de az életélvezet és a bőség, nemiség kérdése is. Ez a csakra segít, hogy egyensúlyban legyél önmagaddal, teljesnek érezd az életedet fizikális és érzelmi szinten egyaránt. Az élet örömét jelenti a második csakra, ami a nemi szervek felett, de még a köldök alatt található.
Ebből adódik, hogy elsősorban a szaporító szervek működéséért felel, illetve a nyirokkeringésre, kiválasztásra van hatása, tehát a vesékre, alhasi szervekre és a keringési rendszerre.
Problémás működése esetén terméketlenség, menstruációs zavarok jelentkeznek, de felütheti a fejét az elhízás, jelentkezhetnek gyakori fertőzések és hólyagproblémák.
A napfonat csakra felel az önbizalmunk jelentős részéért, lendületet, magabiztosságot nyújt és erősíti a felelősségvállalás fontosságát. Támogatja a személyes vágyak és célok elérését, így jelentős hatást gyakorol az énképre. A korona csakra a köldök fölött található és ezt a területet uralja, így a működésében fellépő problémák is alapvetően a belső szervek helytelen funkcióira utalnak. Jellemzőek az emésztést, derekat érintő fájdalmak, de ide kapcsolódnak a kiválasztást érintő szervek is. A máj, a gyomor, a hasnyálmirigy és a bélrendszer egy része szintén a napfonat csakra működésével hozható összefüggésbe.