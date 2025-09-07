Melyik csakrád nem működik jól? Ilyen fizikai tünetekkel járhat

Címlap / Életmód / Ezotéria / Melyik csakrád nem működik jól? Ilyen...

Melyik csakrád nem működik jól? Ilyen fizikai tünetekkel járhat

Szabó Erzsébet
Írta 2025.09.07.

A csakrák olyan központok a testünkön, amelyek az életenergiát hívatottak irányítani, szabályozni. Ha nem működnek megfelelően, betegségek üthetik fel a fejüket. De melyik gond melyik csakra problémájára utal?

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

1/7 Gyökér csakra

Gyökér csakra
A gyökér csakra olyan témakörökhöz kapcsolódik, mint amilyen a stabilitás, az egzisztencia, bizalom, egyszóval mindaz, amitől úgy érezzük, biztonságban vagyunk, két lábbal állunk a földön és ennek köszönhetően szabadon szárnyalhatunk. Sokan a gyökér csakrához kapcsolják az ösztönöket is, mint az élni akarást, az életerő forrását.

A gyökér csakra a keresztcsont és a farkcsont tájékán helyezkedik el. Szilárd alapként a szerepe nem csak jelképes, a szervezetünkben olyanokért felel, mint a csontok és gerinc állapota, a fogak és körmök erőssége. Emellett a vérképzést, a sejteket, és a bélrendszer jelentős részét is a gyökér csakrához kapcsolják. Ha rosszul működik, akkor általános a túlterheltség és a szorongás, a stressz, gerincproblémák lépnek fel. Jellemző a derékfájás, az ízületi gondok, emésztési panaszok, vérnyomásproblémák.

2/7 Szakrális csakra

Szakrális csakra
A szakrális csakra az alkotás, teremtés csakrája. Hozzátartozik a termékenység, az öntudatosság, érzékiség témaköre, de az életélvezet és a bőség, nemiség kérdése is. Ez a csakra segít, hogy egyensúlyban legyél önmagaddal, teljesnek érezd az életedet fizikális és érzelmi szinten egyaránt. Az élet örömét jelenti a második csakra, ami a nemi szervek felett, de még a köldök alatt található.

Ebből adódik, hogy elsősorban a szaporító szervek működéséért felel, illetve a nyirokkeringésre, kiválasztásra van hatása, tehát a vesékre, alhasi szervekre és a keringési rendszerre.
Problémás működése esetén terméketlenség, menstruációs zavarok jelentkeznek, de felütheti a fejét az elhízás, jelentkezhetnek gyakori fertőzések és hólyagproblémák.

Mások ezeket olvassák

3/7 Napfonat csakra

Napfonat csakra
A napfonat csakra felel az önbizalmunk jelentős részéért, lendületet, magabiztosságot nyújt és erősíti a felelősségvállalás fontosságát. Támogatja a személyes vágyak és célok elérését, így jelentős hatást gyakorol az énképre. A korona csakra a köldök fölött található és ezt a területet uralja, így a működésében fellépő problémák is alapvetően a belső szervek helytelen funkcióira utalnak. Jellemzőek az emésztést, derekat érintő fájdalmak, de ide kapcsolódnak a kiválasztást érintő szervek is. A máj, a gyomor, a hasnyálmirigy és a bélrendszer egy része szintén a napfonat csakra működésével hozható összefüggésbe.

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Melyik csakrád nem működik jól? Ilyen fizikai tünetekkel járhat

Melyik csakrád nem működik jól? Ilyen fizikai tünetekkel járhat
Melyik csakrád nem működik jól? Ilyen fizikai tünetekkel járhat

Melyik csakrád nem működik jól? Ilyen fizikai tünetekkel járhat
„A boldogság nem olyasmi, ami csak úgy megtörténik velünk” – A flow élménye

„A boldogság nem olyasmi, ami csak úgy megtörténik velünk” – A flow élménye
Őszi lakásdíszítés gyertyákkal – Kreatív megoldások a hangulatos fényekhez

Őszi lakásdíszítés gyertyákkal – Kreatív megoldások a hangulatos fényekhez
Történetek, amikor valaki elhagyta a párját, mert „talált jobbat”, de végül nagyon megbánta

Történetek, amikor valaki elhagyta a párját, mert „talált jobbat”, de végül nagyon megbánta
10 hollywoodi sztár, aki sötét titkot rejtegetett

10 hollywoodi sztár, aki sötét titkot rejtegetett
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK