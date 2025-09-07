Melyik csakrád nem működik jól? Ilyen fizikai tünetekkel járhat

A gyökér csakra olyan témakörökhöz kapcsolódik, mint amilyen a stabilitás, az egzisztencia, bizalom, egyszóval mindaz, amitől úgy érezzük, biztonságban vagyunk, két lábbal állunk a földön és ennek köszönhetően szabadon szárnyalhatunk. Sokan a gyökér csakrához kapcsolják az ösztönöket is, mint az élni akarást, az életerő forrását.



A gyökér csakra a keresztcsont és a farkcsont tájékán helyezkedik el. Szilárd alapként a szerepe nem csak jelképes, a szervezetünkben olyanokért felel, mint a csontok és gerinc állapota, a fogak és körmök erőssége. Emellett a vérképzést, a sejteket, és a bélrendszer jelentős részét is a gyökér csakrához kapcsolják. Ha rosszul működik, akkor általános a túlterheltség és a szorongás, a stressz, gerincproblémák lépnek fel. Jellemző a derékfájás, az ízületi gondok, emésztési panaszok, vérnyomásproblémák.



