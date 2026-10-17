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Bepárásodik a tükör ősszel? A szállodai takarítók ezt a trükköt használják ilyenkor
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Bepárásodik a tükör ősszel? A szállodai takarítók ezt a trükköt használják ilyenkor

Váradi Petra
Írta 2026.10.17.
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Mutatunk egy egyszerű, olcsó trükköt borotvahabbal, amely segíthet megelőzni a homályos tükröt.

Zuhanyzás után alig látod magad a fürdőszobai tükörben a lecsapódó pára miatt? Létezik egy egyszerű házi praktika, amelyhez mindössze egy kevés borotvahabra van szükség, és segíthet, hogy a tükör tovább tiszta és átlátható maradjon.

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Miért párásodik be egyáltalán a tükör

A jelenség fizikailag nagyon egyszerű: a forró vízből felszálló gőz apró vízcseppek formájában megtelepszik a hideg tükörfelületen, mert az üveg hővezetése miatt gyorsan lehűl. Ezek a mikroszkopikus cseppek szórják a fényt, ezért látjuk homályosnak, tejfehérnek a felületet. A borotvahab trükkje nem a párásodást szünteti meg, hanem azt, hogy a cseppek szétterüljenek és egyenletes, áttetsző vízfilmet képezzenek a felületen, ami zavarja a látást.

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