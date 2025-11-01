﻿Beléptünk a Skorpiók időszakába. Mire számíthatsz a következő hetekben?

Az asztrológiában minden mindennel összefügg: messze nem csak az hat ránk, milyen csillagzat alatt születtünk, hiszen az adott hónapnak, sőt, napnak is van egy-egy uralkodó állatövi jegye. Most a Skorpiók kerültek a porondra, az elkövetkezendő néhány hétben elsősorban ez a csillagzat fogja befolyásolni az életünket. De hogyan hat ránk?
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd
1/5 Itt az elmúlás kellős közepe
Október már tagadhatatlanul az ősz szerves része, ez pedig magával hozza a változást az életünkbe, amit a természetben is megfigyelhetünk.
Sokak számára feltűnő lehet ez az átmenet, ugyanis az érzékeny Mérlegek hónapjából lépünk át a szenvedélyes és sokszor szélsőséges Skorpiók világába.
Sokan nem tudják, de októbert korábban a holtak havának is hívták, és bár a hivatalos halottak napja novemberben van, még ez az időszak is javában a Skorpiókhoz tartozik.
Mindez jól mutatja, hogy ebben a néhány hétben mi a feladatunk: a lezárás, beletörődés a történtekbe és a sérelmek meggyászolása, elengedése.
2/5 Egyszerre nehéz és könnyű most dönteni
Bár a Skorpiókat sokan mogorvának és ellenségesnek tartják, ez korántsem igaz, nekik is akad egy érzékeny, törődő oldaluk – többek között ők azok, akik tényleg a végsőkig elmennek a szeretteikért és az igazságért.
Ugyanakkor az is igaz, hogy mivel a végletek emberei, nem igazán ismerik az arany középutat: gyűlölnek vagy imádnak, de sosem semlegesek.
Ennek megfelelően te is azt érezheted ebben az időszakban, hogy folyton két véglet között ingadozol, és magad sem tudod eldönteni, mit szeretnél igazán. Mintha állandóan győzködnöd kellene magadat valamivel kapcsolatosan, majd mire nekiveselkednél, ismét át kell rágnod mindent elölről.
Ezzel párhuzamosan most nem rossz ötlet belevágni az új projektbe, sőt! A Skorpiók híresek kitartásukról, elszántságukról, ebből tehát te is erőt meríthetsz ebben az egyébként nem túl vidám időszakban.
Ennél az időszaknál keresve sem találnál jobbat, hogy félretedd a sérelmeidet, mert a Skorpiók nem véletlenül ismertek bosszúálló személyiségükről: sajnos hajlamosak vérig sértődni, és tényleg képesek szörnyű bosszút állni.
Mondhatjuk, oda tudnak szúrni, ahol a legjobban fáj.
Éppen ezért – amennyire lehetséges –, ne erre az időszakra koncentráld a kényelmetlen beszélgetéseket, a konfrontálódásokat vagy éppen a szakítást (már ha ez tervezhető dolog az életedben), mert mindannyian hajlamosak leszünk hirtelenharagúvá és bosszúállóvá válni.
Mindez könnyen vezethet érzelmi sérülésekhez, amit bizonyára éppúgy nem szeretnél okozni, mint kapni – szóval, mielőtt bármiben döntesz, mindig alaposan mérlegelj, és próbálj higgadt maradni.