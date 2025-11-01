﻿Beléptünk a Skorpiók időszakába. Mire számíthatsz a következő hetekben?

Bár a Skorpiókat sokan mogorvának és ellenségesnek tartják, ez korántsem igaz, nekik is akad egy érzékeny, törődő oldaluk – többek között ők azok, akik tényleg a végsőkig elmennek a szeretteikért és az igazságért.



Ugyanakkor az is igaz, hogy mivel a végletek emberei, nem igazán ismerik az arany középutat: gyűlölnek vagy imádnak, de sosem semlegesek.



Ennek megfelelően te is azt érezheted ebben az időszakban, hogy folyton két véglet között ingadozol, és magad sem tudod eldönteni, mit szeretnél igazán. Mintha állandóan győzködnöd kellene magadat valamivel kapcsolatosan, majd mire nekiveselkednél, ismét át kell rágnod mindent elölről.



Ezzel párhuzamosan most nem rossz ötlet belevágni az új projektbe, sőt! A Skorpiók híresek kitartásukról, elszántságukról, ebből tehát te is erőt meríthetsz ebben az egyébként nem túl vidám időszakban.



