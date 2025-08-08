Bátor, de türelmetlen hónapunk lesz. Az Oroszlán hónapja

A horoszkópját mindenki ismeri, és az aszcendensükkel is egyre többen barátkoznak. Arra azonban már kevesebben gondolnak, hogy messze nem csak a saját személyiségünket határozzák meg a csillagjegyek, valamilyen szinten mindenkire hatást gyakorolnak az adott hónapban. Most, augusztusban az Oroszláné az uralkodó szerep, ezt az időszakot ez a magabiztos és büszke csillagjegy határozza meg.

Általánosságban elmondható, hogy az adott hónapot mindig az uralkodó horoszkóp vonásai, jellemzői színesítik. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy minden egyes esetben, és kizárólagosan igaz lesz az, amit a jegy elemzéséről olvashatunk, de az biztos, hogy az alaphangulatot átjárják ezek a jellegzetességek.

Az Oroszlánokról a többség tudja, hogy egy olyan pozitív, optimista, és kedves jegyről van szó, akik általában szeretettel fordulnak az emberek felé. Természetesen az Oroszlánoknak is vannak negatív tulajdonságaik és hátrányos személyiségvonásaik, hiszen hajlamosak hatalmaskodóvá válni, megpróbálhatnak uralkodni másokon. Időnként büszkeségük és hiúságuk is felülkerekedhet rajtuk, aminek következtében könnyen megsértődnek. Az mindenesetre biztos, hogy nagyon intenzív, energikus, tüzes emberek, és ezek a jellemzők bizony a nyár utolsó, forró heteiben éreztetik is a hatásukat.

Az Oroszlán havának negatív oldala

Az augusztus tökéletesen visszatükrözi majd azt, amit egy vérbeli Oroszlán rossz énjétől elvárunk: jellemző lesz erre az időszakra a forrófejűség, aminek a következtében kevésbé átgondolt cselekedeteink is lehetnek.

Hajlamosak leszünk arra, hogy türelmetlenkedni kezdjünk bizonyos dolgokkal kapcsolatosan, és ennek következményeképpen olyasmibe is belevágjunk, aminek még egyáltalán nem jött el az ideje.

Természetesen nem csak te magad veheted észre ezt a feszélyező változást a mindennapjaidban, a környezetedben élők esetében is előfordulhat, hogy kiszámíthatatlanná, hirtelenharagúvá válnak. Esélyes, hogy azok is felcsattannak, lobbanékonnyá válnak, akik egyébként nem szoktak, és ez akár komoly vitahelyzeteket is generálhat.