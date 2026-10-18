Ősszel minden reggel fáj a bal csuklód? Ez is állhat a háttérben

Reggelente sajog a bal csuklód, pedig nem terhelted meg? A hideg idő és az alvási pozíció is szerepet játszhat, de más okokat sem szabad figyelmen kívül hagyni.

Felébredsz, és máris érzed, hogy sajog a bal csuklód, pedig előző nap nem terhelted meg különösebben. A fájdalom és a merevség csak fokozatosan enyhül, ahogy elkezded mozgatni a kezed. A hidegebb idő, az alvás közbeni csuklótartás és bizonyos ízületi problémák egyaránt szerepet játszhatnak a panaszokban – de ha a tünet rendszeresen visszatér, érdemes utánajárni az okának.

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Miért éppen a csuklód fájhat reggelente?

A csukló összetett ízület, amelyben apró csontok, szalagok, inak és idegek működnek együtt. A fájdalom ezért többféle eredetű lehet: okozhatja például az ízület túlterhelése, egy korábbi sérülés, az inak irritációja vagy az idegek nyomódása. Az is előfordulhat, hogy a panasz csak az egyik oldalon jelentkezik, hiszen a két kezünket nem feltétlenül ugyanúgy terheljük, és alvás közben is eltérő helyzetbe kerülhetnek.

Ha korábban megsérült a csuklód, az szintén hozzájárulhat a visszatérő fájdalomhoz. Az azonban, hogy a bal csuklód ősszel sajog, önmagában még nem bizonyítja, hogy a tünetet az időjárás okozza. Olvass még a témában „Kövér vagyok és utálom magam” – amikor a társadalom azt várja, de nem megy az önelfogadás „A taxis állította, hogy aznap éjszaka egyszer már hazavitt engem” – Bizarr történetek, amikre sosem lett megnyugtató válasz „Nem jövök be a pasiknak, akik nekem tetszenek” – Hányszor voltál a Halo-effektus áldozata? Az ismerkedés 5 fázisa – szomorú, de a legtöbb pár nem jut tovább a másodiknál

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