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Ősszel minden reggel fáj a bal csuklód? Ez is állhat a háttérben
Pixabay

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Ősszel minden reggel fáj a bal csuklód? Ez is állhat a háttérben

Váradi Petra
Írta 2026.10.18.
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Reggelente sajog a bal csuklód, pedig nem terhelted meg? A hideg idő és az alvási pozíció is szerepet játszhat, de más okokat sem szabad figyelmen kívül hagyni.

Felébredsz, és máris érzed, hogy sajog a bal csuklód, pedig előző nap nem terhelted meg különösebben. A fájdalom és a merevség csak fokozatosan enyhül, ahogy elkezded mozgatni a kezed. A hidegebb idő, az alvás közbeni csuklótartás és bizonyos ízületi problémák egyaránt szerepet játszhatnak a panaszokban – de ha a tünet rendszeresen visszatér, érdemes utánajárni az okának.

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Miért éppen a csuklód fájhat reggelente?

A csukló összetett ízület, amelyben apró csontok, szalagok, inak és idegek működnek együtt. A fájdalom ezért többféle eredetű lehet: okozhatja például az ízület túlterhelése, egy korábbi sérülés, az inak irritációja vagy az idegek nyomódása. Az is előfordulhat, hogy a panasz csak az egyik oldalon jelentkezik, hiszen a két kezünket nem feltétlenül ugyanúgy terheljük, és alvás közben is eltérő helyzetbe kerülhetnek.

Ha korábban megsérült a csuklód, az szintén hozzájárulhat a visszatérő fájdalomhoz. Az azonban, hogy a bal csuklód ősszel sajog, önmagában még nem bizonyítja, hogy a tünetet az időjárás okozza.

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