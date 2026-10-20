Az örök panaszkodók, a kapcsolati drámázók és az életmódguruk: emberek, akiknek nem adok többé teret az életemben

Sokáig azt hittem, hogy egy jó barát dolga az, hogy meghallgasson – bármit, bármennyiszer. Az évek során azonban rájöttem, hogy attól, hogy valamire képes vagyok, még nem biztos, hogy kötelességem is megtenni.

Véleménycikk: Schuszter Borka

Sokáig azt hittem, hogy egy jó barát, egy rendes ember vagy egyszerűen csak egy empatikus felnőtt dolga az, hogy meghallgasson. Ha valaki panaszkodik, az azt jelenti, hogy megnyílik neked, és a legkevesebb, amit tehetsz, hogy meghallgatod. Ha valakinek gondja van a párjával, ott vagy. Ha valaki éppen életmódot vált, akkor lelkesedsz vele együtt. Ha pedig ugyanazt a történetet tizenötödször meséli el, hát legfeljebb egy kicsit fáradtabban mondod azt, hogy „értem”.

„Pörkölttel etette a 7 hónapos babámat”: amikor a nagyszülő átlépi a határt A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

De az évek során rájöttem, hogy attól, hogy valamire képes vagyok, még nem biztos, hogy kötelességem is megtenni.

Ma már vannak emberek, akiknek egyszerűen nem adok több teret az életemben

✨

Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.