Az örök panaszkodók, a kapcsolati drámázók és az életmódguruk: emberek, akiknek nem adok többé teret az életemben

Véleménycikk: Schuszter Borka
Sokáig azt hittem, hogy egy jó barát, egy rendes ember vagy egyszerűen csak egy empatikus felnőtt dolga az, hogy meghallgasson. Ha valaki panaszkodik, az azt jelenti, hogy megnyílik neked, és a legkevesebb, amit tehetsz, hogy meghallgatod. Ha valakinek gondja van a párjával, ott vagy. Ha valaki éppen életmódot vált, akkor lelkesedsz vele együtt. Ha pedig ugyanazt a történetet tizenötödször meséli el, hát legfeljebb egy kicsit fáradtabban mondod azt, hogy „értem”.
De az évek során rájöttem, hogy attól, hogy valamire képes vagyok, még nem biztos, hogy kötelességem is megtenni.
Ma már vannak emberek, akiknek egyszerűen nem adok több teret az életemben
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