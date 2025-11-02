„A barátnőm állandóan panaszkodik!” 5 tipp, amivel leállíthatod

Szinte minden társaságban van egy olyan lány, aki folyton panaszkodik. Egy ilyen ember negatív hatással van a környezetére és jelenléte mentálisan és érzelmileg is kimerítő. Az alábbi öt tippel konstruktívan kezelheted a panaszkodó barátnőt.

Ne félj meghúzni egy határt

Barátaink – többek között – azért is vannak, hogy legyen kivel megosztani a sérelmeinket, fájdalmunkat és felháborodásunkat. Ez teljesen természetes és oda-vissza működik, ahogy az is, hogy ilyenkor támogassuk egymást. Azonban mikor a barátnőd állandóan téged használ lelki szemetesládának, felőled sosem érdeklődik, csak dől belőle a panaszáradat, az elég egyoldalú kapcsolat.

Ha már azt veszed észre, hogy a másik nem is figyel, arra amit mondasz és amint újra szóhoz jut, megint csak a panaszkodást kezdi újra, közöld vele, hogy úgy érzed, a kapcsolatotok rendkívül egyoldalúvá vált.

