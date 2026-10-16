október 16. Gál napja Ma: 17°C Holnap: 19°C ☀️
október 16. Gál napja Ma: 17°C Holnap: 19°C ☀️
Az állásinterjún törvénytelen dolgot kérdeztek tőlem – ezt válaszoltam rá
iStock

Címlap / Életmód / Pénz és hivatás / Az állásinterjún törvénytelen dolgot...

Az állásinterjún törvénytelen dolgot kérdeztek tőlem – ezt válaszoltam rá

Farkas Margaréta
Írta 2026.10.16.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Két éve ültem egy állásinterjún, amire hónapokig készültem, mire egy váratlan, törvénytelen kérdés mindent felborított. Most elmesélem, mi történt, és mit tettem volna másképp, ha tudtam volna, amit ma tudok.

Két éve ültem egy állásinterjún, amire hónapokig készültem, mert végre egy olyan pozícióra pályáztam, amiről mindig is álmodtam. Az önéletrajzomat többször átírtam, a kérdésekre lejegyzeteltem a válaszaimat, sőt még a tükör előtt is gyakoroltam, hogyan mosolyogjak magabiztosan. A beszélgetés remekül haladt, egészen addig, amíg a leendő főnököm hátradőlt a székében, és megkérdezte, tervezek-e gyereket a közeljövőben. Egy pillanatig azt hittem, rosszul hallottam, aztán rájöttem, hogy nagyon is komolyan kérdezte.

Jobb ember vagy, mint hinnéd, ha ez az 5 dolog jellemző rád

Az a pillanat, ami megállt

Emlékszem, hogy a szoba hirtelen elcsendesedett körülöttem. A HR-es kolléga, aki a főnököm mellett ült, egy pillanatra lesütötte a szemét, és úgy tett, mintha jegyzetelne valamit – ebből tudtam, hogy ő is érzi, valami nincs rendben. A főnököm viszont teljesen természetesen várta a választ, mintha ez lenne a legegyszerűbb kérdés a világon.

Abban a pillanatban nem gondolkodtam azon, hogy ez a kérdés törvényes-e vagy sem, csak azt éreztem, hogy ha nem válaszolok, azzal azonnal gyanússá teszem magam, mintha lenne valami titkolnivalóm.

Olvass még a témában

Azt mondtam, jelenleg nem tervezek gyereket, ami igaz is volt, csak közben végig azon járt az eszem, vajon ez a válasz hogyan befolyásolja majd a döntésüket.

Utólag visszagondolva pontosan ez volt a probléma: a kérdés önmagában már eldöntötte, hogy attól kezdve máshogy fognak nézni rám, a válaszomtól függetlenül.

Nő várakozik egy állásinterjún
iStock

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
🎂KisokosNévnapki ünnepel ma?
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Ősszel 3 csillagjegynek jár a megkésett bocsánatkérés

Ezeket olvassák most

5 csillagjegy, akiknek a Bika telihold megmutathatja, mi az, amiért már nem éri meg küzdeni

5 csillagjegy, akiknek a Bika telihold megmutathatja, mi az, amiért már nem éri meg küzdeni

Visszatértek a statement farmerek – ezek a darabok landoltak a kívánságlistámon

Visszatértek a statement farmerek – ezek a darabok landoltak a kívánságlistámon

Japán hajmosási rituálé: a gyorsabb növekedés és az ellenállhatatlan fény titka

Japán hajmosási rituálé: a gyorsabb növekedés és az ellenállhatatlan fény titka

5 ruhafazon, ami azonnal karcsúsítja az alakot

5 ruhafazon, ami azonnal karcsúsítja az alakot

3 frizuravágási technika, ami legalább 5 évet fiatalít az arcon – a mesterfodrászok szerint

3 frizuravágási technika, ami legalább 5 évet fiatalít az arcon – a mesterfodrászok szerint

Ez a 3 csillagjegy hajlamos leginkább a félrelépésre

Ez a 3 csillagjegy hajlamos leginkább a félrelépésre

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.