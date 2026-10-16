Az állásinterjún törvénytelen dolgot kérdeztek tőlem – ezt válaszoltam rá

Két éve ültem egy állásinterjún, amire hónapokig készültem, mire egy váratlan, törvénytelen kérdés mindent felborított. Most elmesélem, mi történt, és mit tettem volna másképp, ha tudtam volna, amit ma tudok.

Két éve ültem egy állásinterjún, amire hónapokig készültem, mert végre egy olyan pozícióra pályáztam, amiről mindig is álmodtam. Az önéletrajzomat többször átírtam, a kérdésekre lejegyzeteltem a válaszaimat, sőt még a tükör előtt is gyakoroltam, hogyan mosolyogjak magabiztosan. A beszélgetés remekül haladt, egészen addig, amíg a leendő főnököm hátradőlt a székében, és megkérdezte, tervezek-e gyereket a közeljövőben. Egy pillanatig azt hittem, rosszul hallottam, aztán rájöttem, hogy nagyon is komolyan kérdezte.

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Az a pillanat, ami megállt

Emlékszem, hogy a szoba hirtelen elcsendesedett körülöttem. A HR-es kolléga, aki a főnököm mellett ült, egy pillanatra lesütötte a szemét, és úgy tett, mintha jegyzetelne valamit – ebből tudtam, hogy ő is érzi, valami nincs rendben. A főnököm viszont teljesen természetesen várta a választ, mintha ez lenne a legegyszerűbb kérdés a világon.

Abban a pillanatban nem gondolkodtam azon, hogy ez a kérdés törvényes-e vagy sem, csak azt éreztem, hogy ha nem válaszolok, azzal azonnal gyanússá teszem magam, mintha lenne valami titkolnivalóm. Olvass még a témában Válassz egy őszi levelet, és megmondjuk, mit tartogat neked az október Ezért ismerkedsz nehezen a születési hónapod szerint „Nem teszel jót ezzel” – ne hazudd a gyereknek, hogy boldog a házasságod Nullától tízig: ennyire vagy kompatibilis a hónap szülötteivel, a Mérlegekkel

Azt mondtam, jelenleg nem tervezek gyereket, ami igaz is volt, csak közben végig azon járt az eszem, vajon ez a válasz hogyan befolyásolja majd a döntésüket.

Utólag visszagondolva pontosan ez volt a probléma: a kérdés önmagában már eldöntötte, hogy attól kezdve máshogy fognak nézni rám, a válaszomtól függetlenül.

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