Ilyen érdekes időjárás lesz augusztus utolsó napján

Ma, 2025. augusztus 31-én Magyarországon kánikula várható, a nappali hőmérsékletek több helyen elérik vagy meghaladják a 30 Celsius-fokot, a csapadék valószínűsége minimális, szél mérsékelt lesz.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Az órákra bontott előrejelzés:

Reggel 6 órától 9 óráig: A hőmérséklet 18-21 fok között alakul, az ég túlnyomóan derült, csapadék nem várható. A szél gyenge, nyugati irányból fúj.

Délelőtt 9 órától 12 óráig: A hőmérséklet gyorsan emelkedik 24-27 fokig, napsütéses idő várható, gomolyfelhők csak elvétve lehetnek az égen. Szél mérsékelt, délnyugati irányú.

Délután 12 órától 15 óráig: A legmelegebb időszak következik, 30-33 fok körül alakul a hőmérséklet, szinte teljes napsütés várható, csapadék nem valószínű. A szél mérsékelt, 10-20 km/h sebességgel, délnyugatról fúj.

Kora este 15 órától 18 óráig: A hőmérséklet lassan csökken 28-30 fok köré, az ég továbbra is tiszta vagy gyengén felhős, szél mérsékelt marad.

Este 18 órától 21 óráig: 24-26 fok körül alakul a hőmérséklet, a szél enyhül, nyugati irányból fúj, az ég tiszta.

A pollenhelyzet tekintetében ma magas a parlagfű pollenkoncentrációja, emiatt allergiásoknak fokozott óvatosság javasolt, különösen a délutáni órákban, amikor a pollenszint a legmagasabb. A többi allergén pollen szintje alacsony vagy közepes.