Ilyen vagy, ha augusztusban születtél – A számmisztika szerint

Ilyen vagy, ha augusztusban születtél – A számmisztika szerint

Címlap / Életmód / Ezotéria / Ilyen vagy, ha augusztusban születtél – A számmisztika szerint

Szabó Erzsébet
Írta 2025.08.07.

A számmisztika és az ezotéria szorosan összefügg egymással, nem meglepő tehát, ha azt is közelebbről lehet elemezni, milyen személyiségjegyeket örököltünk a születési hónapunktól. Természetesen nem csak ez az egy szempont formálja az egyéniségünket, de a te önismeretedhez is hozzátehet, ha megtudod, a számmisztika szerint milyen vagy.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

A számmisztika és az ezotéria szorosan összefügg egymással, nem meglepő tehát, ha azt is közelebbről lehet elemezni, milyen személyiségjegyeket örököltünk a születési hónapunktól. Természetesen nem csak ez az egy szempont formálja az egyéniségünket, de a te önismeretedhez is hozzátehet, ha megtudod, a számmisztika szerint milyen vagy.

Az augusztus a nyolcadik hónapunk az évben, így aztán nincs is sok extra teendőnk a számolással kapcsolatosan. Mivel a számmisztikában általában addig kell mennünk az elemzéssel, míg egyjegyű számot nem kapunk, az augusztust illetően kézenfekvő az eredmény: ennek a hónapnak a száma a nyolcas.

Szinte semmiben nem tudod meghúzni a határt

Amennyiben augusztusban születtél, jellemző módon erősek az önérvényesítő képességeid, megpróbálod magadból és a lehetőségeidből kihozni a legtöbbet. A kitartás nem minden esetben jellemző rád, hajlamos vagy időnként ellustulni, azonban másoknál könnyebben kockáztatsz, és mindenbe nagy hévvel, lelkesedéssel, lendülettel vágsz bele.

Oldalak: 1 2 3 4

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»
KAPCSOLÓDÓ CIKK

Júniusi számmisztika: mit jelent, ha gyakran látod a 6-os számot?

Júniusi számmisztika: mit jelent, ha gyakran látod a 6-os számot? ELOLVASOM MOST     ➞
Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

HOZZÁSZÓLÁSOK