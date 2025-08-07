Ilyen vagy, ha augusztusban születtél – A számmisztika szerint

A számmisztika és az ezotéria szorosan összefügg egymással, nem meglepő tehát, ha azt is közelebbről lehet elemezni, milyen személyiségjegyeket örököltünk a születési hónapunktól. Természetesen nem csak ez az egy szempont formálja az egyéniségünket, de a te önismeretedhez is hozzátehet, ha megtudod, a számmisztika szerint milyen vagy.

Az augusztus a nyolcadik hónapunk az évben, így aztán nincs is sok extra teendőnk a számolással kapcsolatosan. Mivel a számmisztikában általában addig kell mennünk az elemzéssel, míg egyjegyű számot nem kapunk, az augusztust illetően kézenfekvő az eredmény: ennek a hónapnak a száma a nyolcas.

Szinte semmiben nem tudod meghúzni a határt

Amennyiben augusztusban születtél, jellemző módon erősek az önérvényesítő képességeid, megpróbálod magadból és a lehetőségeidből kihozni a legtöbbet. A kitartás nem minden esetben jellemző rád, hajlamos vagy időnként ellustulni, azonban másoknál könnyebben kockáztatsz, és mindenbe nagy hévvel, lelkesedéssel, lendülettel vágsz bele.