Almaszezon indul! Így hat a testedre, ha minden nap almát eszel szeptemberben

A szeptember beköszöntével újra az almaé a főszerep, hiszen az őszi gyümölcsszezon egyik legnépszerűbb és legelérhetőbb tagja. Minden évben megjelennek a piaci standokon és szupermarketek polcain a frissebbnél frissebb, ropogósabbnál ropogósabb fajták, amelyek nem csak a szemünket, de az ízlelőbimbóinkat is elvarázsolják. Nem véletlenül tartja a mondás: 'Napi egy alma az orvost távol tartja.' Ez az egyszerű, de bölcs tanács arra sarkall bennünket, hogy megértsük ennek a gyümölcsnek a valódi értékét és hatását szervezetünkre.

Az alma tápértéke

Az almát már évszázadok óta nagyra becsülik táplálkozási értéke miatt. Egy közepes méretű alma körülbelül 95 kalóriát tartalmaz, és bőven ellát minket fontos vitaminokkal és ásványi anyagokkal. Az alma különösen gazdag C-vitaminban, ami elengedhetetlen az immunrendszer egészségének megőrzéséhez, valamint a kollagénszintézishez, ami a bőr rugalmasságához és fiatalságához járul hozzá.

Ezen felül magas rosttartalmával is kitűnik, amely segít rendben tartani az emésztésünket és hozzájárul a jóllakottság érzéséhez, ami különösen fontos, ha szeretnénk elkerülni az érzelmi vagy túlevést. A benne található pektin, egy oldható rost, lassítja a cukrok felszívódását, így a vércukorszint ingadozása is mérsékeltebb lesz.

