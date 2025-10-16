„Nem irigyelsz senkit” – 5 jel, hogy mentálisan erős nő vagy

Amellett, hogy nem vagy az a kesergős típus, nem is szoktál a hétköznapi bosszúságokon agyalni. Nem győz le sem a félelem, sem a harag, ezeket egyszerűen figyelmen kívül tudod hagyni. Nyilván nem arról van szó, hogy soha az életben nem bizonytalanodsz el, vagy nem tartasz egy reálisnak mondható, negatív végkimeneteltől, hanem arról, hogy a zsebedben már ott van ezekre a megoldás.



Annál jóval többre tartod magadat, hogy mások butaságai, hiányosságai miatt bosszankodjál, vagy haragudj akár vadidegenekre.



Mások szinte naphosszat mérgelődnek és idegeskednek, ha a szomszédjuk hétvégén füvet nyír, te inkább becsukod az ablakot. Sokan felhúzzák magukat a közlekedési dugókon, te inkább hangoskönyvet hallgatsz, ha egyszer így alakult, legalább hasznosan töltöd az idődet.



