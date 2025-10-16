„Nem irigyelsz senkit” – 5 jel, hogy mentálisan erős nő vagy
iStock

Címlap / Életmód / Lélek / „Nem irigyelsz senkit” – 5 jel,...

„Nem irigyelsz senkit” – 5 jel, hogy mentálisan erős nő vagy

Szabó Erzsébet
Írta 2025.10.16.

Még a legerősebb személyiségek sincsenek mindig a toppon, de ha az alábbi tulajdonságokban magadra ismersz, akkor nyugodtan hátradőlhetsz: te is a mentálisan erős, kitartó nők közé tartozol. Ezek bizony nagyon kívánatos és fontos tulajdonságok!

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

1/5 Nincs időd sajnálkozni az életeden

Nincs időd sajnálkozni az életeden
Te a feladatokra nem problémaként tekintesz, hanem megoldandó teendőkként. Feltűnően hatékony munkaerő vagy, és a saját életedet is nagyon jól menedzseled. Sokan csodálkoznak rajta, miként tudsz ennyi mindent megcsinálni, és ilyen jól összeállítani, felépíteni a napirendedet, de te inkább úgy vélekedsz, mások egyszerűen nem aknázzák ki a bennük rejlő lehetőségeket.

Neked sem kedved, sem időd nincs magadon sajnálkozni, nem gondolod úgy, hogy a világ összeesküdött ellened. Sőt, úgy vélekedsz, nagyon keményen megdolgozol minden sikerért, így aztán meg is érdemled őket.

2/5 Legyőzöd a bosszúságokat

Legyőzöd a bosszúságokat
Amellett, hogy nem vagy az a kesergős típus, nem is szoktál a hétköznapi bosszúságokon agyalni. Nem győz le sem a félelem, sem a harag, ezeket egyszerűen figyelmen kívül tudod hagyni. Nyilván nem arról van szó, hogy soha az életben nem bizonytalanodsz el, vagy nem tartasz egy reálisnak mondható, negatív végkimeneteltől, hanem arról, hogy a zsebedben már ott van ezekre a megoldás.

Annál jóval többre tartod magadat, hogy mások butaságai, hiányosságai miatt bosszankodjál, vagy haragudj akár vadidegenekre.

Mások szinte naphosszat mérgelődnek és idegeskednek, ha a szomszédjuk hétvégén füvet nyír, te inkább becsukod az ablakot. Sokan felhúzzák magukat a közlekedési dugókon, te inkább hangoskönyvet hallgatsz, ha egyszer így alakult, legalább hasznosan töltöd az idődet.

Olvass még a témában

3/5 A jelenre és a jövőre koncentrálsz

A jelenre és a jövőre koncentrálsz
Nem stresszeled magadat folyamatosan múltbeli eseményekkel, sérelmekkel, arra koncentrálsz, ami most van, illetve próbálsz úgy élni, hogy jobbá tehesd a jövődet.

Nyitott vagy a változásokra, az újdonságokra, feltéve, hogy azok a fejlődésedet szolgálják. Akkor is belevágsz ezekbe, ha senki más a környezetedben nem vállalkozik rájuk. Merészen döntesz, és pont ettől vagy annyira stabil, inspiráló személyiség.

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/2
Következő»

🎯 Mások ezt olvassák

Válaszd ki a könyvet, amit szeretsz olvasni – Izgalmas dolgot árul el rólad!

Válaszd ki a könyvet, amit szeretsz olvasni – Izgalmas dolgot árul el rólad!
„Már előző nap is a kedvében járok” – Férfiak, hogyan próbálkoztok a feleségnél, ha össze akartok bújni vele?

„Már előző nap is a kedvében járok” – Férfiak, hogyan próbálkoztok a feleségnél, ha össze akartok bújni vele?
Férfiak milyen abszurd dolog miatt haragudott meg rátok a feleség?

Férfiak milyen abszurd dolog miatt haragudott meg rátok a feleség?
Ebben az országban a legegészségesebbek a gyerekek

Ebben az országban a legegészségesebbek a gyerekek
Pollenriadó 2025.08.21.: A parlagfű és a nyírfa támadása erősödik

Pollenriadó 2025.08.21.: A parlagfű és a nyírfa támadása erősödik
Ennek a 4 csillagjegynek több öngondoskodásra lesz szüksége idén 

Ennek a 4 csillagjegynek több öngondoskodásra lesz szüksége idén 
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK