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A rejtett szokás, ami miatt mások gőgösnek tarthatnak – így olvassuk félre a szorongást
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A rejtett szokás, ami miatt mások gőgösnek tarthatnak – így olvassuk félre a szorongást

Farkas Izabella
Írta 2026.10.22.
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A testbeszéd-kutatók régóta tudják, hogy a szorongás jelei és a gőg jelei meglepően hasonlítanak egymásra kívülről nézve.

Mindkettő távolságtartással, visszahúzódással és csökkent szemkontaktussal jár, csak az egyik mögött félelem van, a másik mögött lenézés. Az agyunk azonban nem tud különbséget tenni a kettő között egy futó találkozás alatt, így hajlamos a rosszindulatúbb magyarázatot választani.

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Miért olvassuk félre a szorongást

A pszichológiában ezt a jelenséget attribúciós hibának nevezik: amikor valakinek a viselkedését megfigyeljük, hajlamosak vagyunk azt a személyiségének tulajdonítani, nem a helyzetnek. Ha valaki nem néz ránk, nem azt gondoljuk, hogy talán retteg a találkozástól, hanem azt, hogy nem tart ránk érdemesnek minket. Ez a torzítás annyira erős, hogy a szorongó emberek gyakran maguk sem veszik észre, milyen képet festenek magukról.

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