Kutatások szerint ez a 7 étel bizonyítottan javítja a memóriát
Farkas Izabella
Írta 2025.08.13.

Az emberi agy rendkívül bonyolult szerkezetű, és sok olyan tényező van, amely befolyásolhatja annak működését. Ahhoz, hogy agyunk a lehető legjobban működjön, fontos, hogy figyelmet fordítsunk a táplálkozásunkra. Kutatások kimutatták, hogy bizonyos ételek segíthetnek a memória és az általános kognitív teljesítmény javításában.

Zsíros halak

A zsíros halak, mint például a lazac, a makréla vagy a szardínia, rendkívül gazdagok omega-3 zsírsavakban. Ezek a zsírok alapvető fontosságúak az agy egészsége szempontjából, mert az agyszövetek jelentős részét alkotják. Az omega-3 fogyasztása összefüggésbe hozható a mentális hanyatlás lassításával és az Alzheimer-kór kockázatának csökkentésében is.

Kimutatták, hogy az omega-3 zsírsavak csökkenthetik a szellemi fáradtságot, valamint elősegíthetik a memória és a hangulat javulását. Ha ezek az ételek rendszeresen szerepelnek az étrendben, akkor nemcsak a memória javulhat, hanem az agy általános egészsége is megőrizhető lehet.

