„Tudom, min mész keresztül” – Mondatok, amiket SOHA ne mondj szakítás után a barátnődnek

Épp most szakított a barátnőd és szeretnéd megvigasztalni? Jól teszed, ha megpróbálod, de csak óvatosan: vannak olyan mondatok, amelyeket inkább ne mondj neki. Lehet, hogy épp az ellenkezőjét éred el vele és csak feltéped a sebeit. Cikkünkben most eláruljuk, mit ne mondj soha szerelmi bánat idején a barátnődnek!
1/6 „Mindig is utáltam”
Nem kedvelted a barátnőd párját, de eddig soha nem mondtad el neki? Akkor most már ne is tedd! Hidd el, szegényt egyáltalán nem fogja vigasztalni, ha közlöd vele a tényt: utáltad az exét. Bár lehet, először jó ötletnek tűnik, mert úgy gondolod, barátnőd egy tündér, a volt párja pedig egy gonosz sárkány, mégse tedd.
Először várd meg, míg kibeszéli fájdalmat és elpanaszolja a gondjait, majd amikor már eljut arra a pontra, hogy ő maga mond rosszakat az exéről, nyugtasd meg, megérted őt.
2/6 „Úgyis találsz jobbat”
Még túl sincs a szakításon, de máris egy új kapcsolatra célozgatsz? Ezt nem fogja jó néven venni és a bánata sem lesz ettől kisebb.
Természetes, hogy jót akarsz neki és külső szemlélőként objektíven látod az eseményeket, mégis túl korai egy leendő szerelemről beszélni neki.
Inkább segíts neki a felejtésben, de ne úgy, hogy egyből kombinálsz és új pasit keresel neki.
Inkább légy ott vele a szabadidejében, ne unatkozzon és tereld el a gondolatait, ugyanis szinte biztos, hogy egyébként az exén és a félresiklott kapcsolatán gondolkodna.
Ez az egyik legrosszabb mondat, amit csak mondhatsz a barátnődnek a szakítás után. Szegény épp azon van, hogy elfeledje exét, te pedig még emlegeted is. Ezzel csak feltéped a még be sem gyógyuló sebeit. Bár lehet, kötelességednek érzed jelenteni, hogy láttad őt, mégse tedd.
Azt pedig talán mondanunk sem kell, mi a teendőd akkor, ha épp egy másik nővel láttad az illetőt: bármennyire is szeretnéd, hogy tudjon róla, lehet, hogy jobb, ha csak kicsit később értesül a tényekről.