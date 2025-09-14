Nem kedvelted a barátnőd párját, de eddig soha nem mondtad el neki? Akkor most már ne is tedd! Hidd el, szegényt egyáltalán nem fogja vigasztalni, ha közlöd vele a tényt: utáltad az exét. Bár lehet, először jó ötletnek tűnik, mert úgy gondolod, barátnőd egy tündér, a volt párja pedig egy gonosz sárkány, mégse tedd.



Először várd meg, míg kibeszéli fájdalmat és elpanaszolja a gondjait, majd amikor már eljut arra a pontra, hogy ő maga mond rosszakat az exéről, nyugtasd meg, megérted őt.



