5 divatszín, ami meglepően nagyot megy a 2026-os őszi szezonban

A nagyvárosi stílus hűvös alapköve
Bár sokan az egyszerűséggel azonosítják, a mélyszürke idén mindennek mondható, csak unalmasnak nem. A meghatározó márkák a szürke skála legmélyebb tónusait tették meg az idei szettek középpontjává, bebizonyítva a tetőtől talpig szürke összeállítások nem lankadó erejét.
A túlméretezett gyapjúrétegektől a lágy redőzésű szoknyákon át az elegáns lábbelikig ez a szín a szezon egyik legbiztosabb választásának tűnik.
A mély tónusok új kedvence
A neves divatházak idén egy olyan árnyalatot emeltek a magasba, amely szinte eléri a legsötétebb tónusokat, mégis sokkal lágyabb összhatást kelt. Ez a sejtelmes mélykék tökéletes választás számodra, ha a letisztult, észrevétlenül elegáns stílus hívei közé tartozol.
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Bármilyen szetthez társítod is ezt a mélykéket, számíthatsz a finom, fenséges kisugárzásra. És hogy hogyan viseld? Remekül mutat kabátokon, kötött felsőkön vagy éppen lágy esésű anyagból készült nadrágokon.
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