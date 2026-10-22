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5 divatszín, ami meglepően nagyot megy a 2026-os őszi szezonban
Unsplash

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5 divatszín, ami meglepően nagyot megy a 2026-os őszi szezonban

Szabó Erzsébet
Írta 2026.10.22.
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A megszokott, évek óta jól bevált alapdarabok mellett érdemes egy pillantást vetned a nemzetközi divatvilág legfrissebb inspirációira – nézd meg, milyen izgalmas tónusok gondoskodnak idén a különleges megjelenésről!

A nagyvárosi stílus hűvös alapköve

Bár sokan az egyszerűséggel azonosítják, a mélyszürke idén mindennek mondható, csak unalmasnak nem. A meghatározó márkák a szürke skála legmélyebb tónusait tették meg az idei szettek középpontjává, bebizonyítva a tetőtől talpig szürke összeállítások nem lankadó erejét.

Augusztus 12-i napfogyatkozás: mit hoz a csillagjegyednek?

A túlméretezett gyapjúrétegektől a lágy redőzésű szoknyákon át az elegáns lábbelikig ez a szín a szezon egyik legbiztosabb választásának tűnik.

A mély tónusok új kedvence

A neves divatházak idén egy olyan árnyalatot emeltek a magasba, amely szinte eléri a legsötétebb tónusokat, mégis sokkal lágyabb összhatást kelt. Ez a sejtelmes mélykék tökéletes választás számodra, ha a letisztult, észrevétlenül elegáns stílus hívei közé tartozol.

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Bármilyen szetthez társítod is ezt a mélykéket, számíthatsz a finom, fenséges kisugárzásra. És hogy hogyan viseld? Remekül mutat kabátokon, kötött felsőkön vagy éppen lágy esésű anyagból készült nadrágokon.

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