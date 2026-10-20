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5 csillagjegy, akinek sürgősen változtatnia kellene a napi rutinján
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5 csillagjegy, akinek sürgősen változtatnia kellene a napi rutinján

Váradi Petra
Írta 2026.10.20.
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Folyton rohansz, halogatsz vagy másokhoz igazodsz? Az asztrológia szerint öt csillagjegynek különösen jót tehet, ha újragondolja a mindennapi szokásait.

Néha nem egy hatalmas fordulatra van szükség ahhoz, hogy jobban érezzük magunkat a bőrünkben, hanem néhány apró szokás megváltoztatására. Az októberi bolygóállások arra ösztönözhetnek bizonyos csillagjegyeket, hogy felülvizsgálják a mindennapi működésüket, és felismerjék, mi az, ami már inkább hátráltatja őket, mintsem előreviszi.

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Kos – Nem kell minden napot végigrohannod

A Kos számára a folyamatos pörgés szinte természetes állapot, ezért könnyen előfordulhat, hogy még a pihenésből is teljesítendő feladatot csinál. A Mars energiája különösen közel áll ehhez a tüzes jegyhez, ám az október második felében a lassítás és az önvizsgálat is fontos szerepet kaphat. Ha minden reggel azonnal beleveted magad a teendőkbe, és estére teljesen kimerülsz, ideje átgondolnod a tempódat. Próbálj tudatos szüneteket beiktatni, ne vállalj el automatikusan minden feladatot, és hagyj időt olyan tevékenységekre is, amelyek nem a produktivitásról szólnak. Nem attól leszel hatékonyabb, hogy egyetlen percet sem vesztegetsz el.

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