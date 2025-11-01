Ezt a 4 dolgot szeretné a bélrendszered, hogy tudd – sőt, könyörög érte!
iStock

Címlap / Életmód / Táplálkozás / Ezt a 4 dolgot szeretné a bélrendszered,...

Ezt a 4 dolgot szeretné a bélrendszered, hogy tudd – sőt, könyörög érte!

Farkas Izabella
Írta 2025.11.01.

A bélrendszer egészsége kiemelten fontos az általános jó közérzet, az immunrendszer megfelelő működése és a mentális egészség szempontjából. Az utóbbi években egyre több tudományos kutatás tárta fel a bél mikrobiom összetett szerepét, amely a bélünkben élő mikroorganizmusok közösségét jelenti. Ez a kis világ segít az emésztésben, támogatja az immunrendszert, és még a hangulatunkra is hatással van.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

1. Változatos étrend, hogy boldog legyen a bélflórád

A bélrendszered szereti a sokszínűséget, már ami a táplálkozást illeti. Ha változatosan étkezel, az segíti a különböző baktériumfajok sokszínűségét, ami bizonyítottan egészségesebb mikrobiomot eredményezhet. Egy tanulmány, amelyet a „Nature Microbiology” folyóirat közölt, kimutatta, hogy a magas rosttartalmú és különféle zöldségekben gazdag étrend segíti a jótékony baktériumok elszaporodását.

2. Fermentált ételek fogyasztása

Az erjesztett élelmiszerek, mint a joghurt, kefir, savanyú káposzta vagy kimchi, probiotikumokat tartalmaznak, amelyek segítik a bél mikrobiómájának erősítését. Egy „Frontiers in Microbiology” folyóiratban megjelent kutatás kimutatta, hogy ezek a probiotikumok pozitív hatással vannak az emésztésre és az immunrendszerre, sőt, még a stresszel szembeni ellenállóképességet is növelhetik.

iStock

3. Elégséges alvás és stresszkezelés

A bél-agy tengely, amely az idegrendszert és a bélrendszert köti össze, szoros kapcsolatban áll az alvás minőségével és a stressz szintjével. Egy 2019-es „Current Psychiatry Reports” tanulmány szerint a folyamatos stressz károsíthatja a bélflórát, gyulladást okozva szervezetünkben. Az alvás elősegíti a bélrendszer regenerálódását, így fontos a megfelelő mennyiségű és minőségi pihenés.

Olvass még a témában

4. Hidratáltság megőrzése

A megfelelő hidratáltság elengedhetetlen az egészséges bélműködés érdekében. A víz segít a tápanyagok oldásában és szállításában, valamint támogatja a bél motilitását, vagyis a táplálék megfelelő ütemű áthaladását a bélrendszeren. A „Nutrition Reviews” folyóirat szerint a vízfogyasztás csökkentheti a székrekedés kockázatát és javíthatja az emésztési egészséget.

Oldalak: 1 2

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/2
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

Így lehet napi két óra plusz időd: ezzel a trükkel lehetséges

Így lehet napi két óra plusz időd: ezzel a trükkel lehetséges
Az elmúlt évek 10 legjobb horrorfilmje, amiből idén Halloweenkor válogass

Az elmúlt évek 10 legjobb horrorfilmje, amiből idén Halloweenkor válogass
Egy kutatás szerint a születési hónap tényleg befolyásolja a személyiséget

Egy kutatás szerint a születési hónap tényleg befolyásolja a személyiséget
Ha 5-ből 4 matekpéldát megoldasz, átlag feletti az intelligenciád

Ha 5-ből 4 matekpéldát megoldasz, átlag feletti az intelligenciád
Melyik ételt ennéd meg most? Ezt árulja el rólad

Melyik ételt ennéd meg most? Ezt árulja el rólad
Súlyos, szúnyogok által terjesztett betegségek jelenhetnek meg ezen a nyáron Magyarországon

Súlyos, szúnyogok által terjesztett betegségek jelenhetnek meg ezen a nyáron Magyarországon
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK