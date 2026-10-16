6 csillagjegy, akiknél októberben végre kiderül, mire érdemes várni – és mire nem

Mi az, amire tényleg megéri még kitartani, és mi az, amit ideje elengedni?

Októberben hat csillagjegy számára is tisztábbá válhat, hogy mely terveikbe érdemes még energiát fektetni, és melyek azok, amelyeket jobb elengedni. Egy régóta húzódó helyzet vagy váratlan felismerés végre segíthet különbséget tenni a valódi lehetőségek és a hiábavaló várakozás között.

Csillagjegyek: ez a tárgy szívja el az otthonod energiáját A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Kos

Nálad most egy munkahelyi projekt vagy egy saját vállalkozói ötlet kerül terítékre, amibe hónapok óta teszed az energiát, miközben folyton azon tűnődsz, megéri-e még. Október megmutatja, hogy a befektetett munka kezd meghozni valamit, de csak akkor, ha nem váltasz irányt az utolsó pillanatban. A türelmetlenséged most inkább ellenség, mint szövetséges. Egy konkrét visszajelzés, egy főnöki vagy ügyféloldali reakció megmutatja, hogy jó nyomon jársz-e. Ha igen, ne kezdj bele valami teljesen újba csak azért, mert unod a várakozást.

🌌

Kisokos Álomfejtés álmoskönyv A-tól Z-ig

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.