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6 csillagjegy, akiknél októberben végre kiderül, mire érdemes várni – és mire nem
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6 csillagjegy, akiknél októberben végre kiderül, mire érdemes várni – és mire nem

Farkas Izabella
Írta 2026.10.16.
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Mi az, amire tényleg megéri még kitartani, és mi az, amit ideje elengedni?

Októberben hat csillagjegy számára is tisztábbá válhat, hogy mely terveikbe érdemes még energiát fektetni, és melyek azok, amelyeket jobb elengedni. Egy régóta húzódó helyzet vagy váratlan felismerés végre segíthet különbséget tenni a valódi lehetőségek és a hiábavaló várakozás között.

Csillagjegyek: ez a tárgy szívja el az otthonod energiáját

Kos

Nálad most egy munkahelyi projekt vagy egy saját vállalkozói ötlet kerül terítékre, amibe hónapok óta teszed az energiát, miközben folyton azon tűnődsz, megéri-e még. Október megmutatja, hogy a befektetett munka kezd meghozni valamit, de csak akkor, ha nem váltasz irányt az utolsó pillanatban. A türelmetlenséged most inkább ellenség, mint szövetséges. Egy konkrét visszajelzés, egy főnöki vagy ügyféloldali reakció megmutatja, hogy jó nyomon jársz-e. Ha igen, ne kezdj bele valami teljesen újba csak azért, mert unod a várakozást.

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