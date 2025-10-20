Van 3 tárgy, amit SOHA ne tarts az ágyad közelében – alváskutatók szerint
Farkas Izabella
Írta 2025.10.20.

Mindenki tisztában van azzal, hogy az alvás alapvető fontosságú az életünk minőségének megőrzéséhez. Ha csak egyszer is tapasztaltál már álmatlan éjszakát, vagy nehezen ébredtél a reggel, már tudod, mennyire nehéz úgy teljesíteni a mindennapokban, hogy nem vagy kipihent. Az alváskutatók szerint a jó alvás gyakran összefügg néhány, az ágy közvetlen környezetében található tárgy eltávolításával. Íme három dolog, amit soha ne tarts az ágyad közelében.

Telefon a fejed mellett? Soha!

A mobiltelefon valószínűleg a modern élet egyik elengedhetetlen eszköze, de alvás közben inkább tartsd távol.

A telefonok ugyanis elektromágneses mezőt bocsátanak ki, amely bizonyos kutatások szerint megzavarhatja az alvási ciklusunkat.

Ráadásul előfordulhat, hogy valamiért nincs éjszakai üzemmódban és az üzenetek, értesítések és frissítések könnyen kizökkenthetnek az alvásból, ha a helyiségben van az eszköz.

Az alváskutatók szerint érdemes a telefont valahol a hálószobán kívül, töltőn tartani, vagy legalábbis a repülőgép üzemmódot bekapcsolni. Így csökkentheted a bejövő zavaró hatásokat, és hatékonyabban pihenhetsz.

