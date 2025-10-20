Van 3 tárgy, amit SOHA ne tarts az ágyad közelében – alváskutatók szerint

Mindenki tisztában van azzal, hogy az alvás alapvető fontosságú az életünk minőségének megőrzéséhez. Ha csak egyszer is tapasztaltál már álmatlan éjszakát, vagy nehezen ébredtél a reggel, már tudod, mennyire nehéz úgy teljesíteni a mindennapokban, hogy nem vagy kipihent. Az alváskutatók szerint a jó alvás gyakran összefügg néhány, az ágy közvetlen környezetében található tárgy eltávolításával. Íme három dolog, amit soha ne tarts az ágyad közelében.
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton
Telefon a fejed mellett? Soha!
A mobiltelefon valószínűleg a modern élet egyik elengedhetetlen eszköze, de alvás közben inkább tartsd távol.
Ráadásul előfordulhat, hogy valamiért nincs éjszakai üzemmódban és az üzenetek, értesítések és frissítések könnyen kizökkenthetnek az alvásból, ha a helyiségben van az eszköz.
Az alváskutatók szerint érdemes a telefont valahol a hálószobán kívül, töltőn tartani, vagy legalábbis a repülőgép üzemmódot bekapcsolni. Így csökkentheted a bejövő zavaró hatásokat, és hatékonyabban pihenhetsz.