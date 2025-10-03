10-ből 8-an túl fáradtak vagyunk főzni, egy friss tanulmány szerint

Egy friss kutatás, amit a Talker Research készített, rávilágított arra, hogy tízből nyolc ember túl fáradt ahhoz, hogy munka után friss, teljes értékű ételt készítsen. Bár a felmérés amerikai adatokat mutat, a tendencia világszerte, így Magyarországon is egyre inkább megfigyelhető. Nem meglepő, hogy a fáradtság és a zsúfolt időbeosztás negatív hatással van az étrendünkre, és végső soron a testsúlyunkra, egészségünkre is.
A fáradtság és az egészséges étkezés kihívásai
A tanulmány szerint az emberek 77%-a elismeri, hogy vannak napok, amikor egyszerűen túl fáradtak ahhoz, hogy főzzenek. Az időhiány és a stresszes munka után a legtöbben nem szívesen állnak neki ételt készíteni, így gyakran választják a kényelmi fogásokat.
A kutatás során megkérdezett 2000 amerikai étkezési szokásait vizsgálták, és az eredmények ijesztő képet festenek: a válaszadók egyötöde azt állította, hogy olyan fáradt volt főzés közben, hogy elaludt, míg várt az étel elkészültére. Bár ez extrém példának tűnhet, jól mutatja azt a mértékű kimerültséget, amellyel sokan nap, mint nap küzdenek.
