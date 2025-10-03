10-ből 8-an túl fáradtak vagyunk főzni, egy friss tanulmány szerint

Címlap / Életmód / Egészség / 10-ből 8-an túl fáradtak vagyunk főzni,...

10-ből 8-an túl fáradtak vagyunk főzni, egy friss tanulmány szerint

Szabó Erzsébet
Írta 2025.10.03.

Az állandó rohanás és a stressz egyre nagyobb hatással van az étkezési szokásainkra (is) – ami aztán az egészségünktől kezdve, a hangulatunkon át, tényleg mindent befolyásol.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

Egy friss kutatás, amit a Talker Research készített, rávilágított arra, hogy tízből nyolc ember túl fáradt ahhoz, hogy munka után friss, teljes értékű ételt készítsen. Bár a felmérés amerikai adatokat mutat, a tendencia világszerte, így Magyarországon is egyre inkább megfigyelhető. Nem meglepő, hogy a fáradtság és a zsúfolt időbeosztás negatív hatással van az étrendünkre, és végső soron a testsúlyunkra, egészségünkre is.

A fáradtság és az egészséges étkezés kihívásai

A tanulmány szerint az emberek 77%-a elismeri, hogy vannak napok, amikor egyszerűen túl fáradtak ahhoz, hogy főzzenek. Az időhiány és a stresszes munka után a legtöbben nem szívesen állnak neki ételt készíteni, így gyakran választják a kényelmi fogásokat.

A kutatás során megkérdezett 2000 amerikai étkezési szokásait vizsgálták, és az eredmények ijesztő képet festenek: a válaszadók egyötöde azt állította, hogy olyan fáradt volt főzés közben, hogy elaludt, míg várt az étel elkészültére. Bár ez extrém példának tűnhet, jól mutatja azt a mértékű kimerültséget, amellyel sokan nap, mint nap küzdenek.

Olvass még a témában

Oldalak: 1 2 3 4

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

Apró jelek, hogy a pasi fülig szerelmes lett beléd

Apró jelek, hogy a pasi fülig szerelmes lett beléd
A legintelligensebb lányok mindent túlgondolnak – És ennek komoly oka van

A legintelligensebb lányok mindent túlgondolnak – És ennek komoly oka van
Másodvirágzás 40 felett? Lehetséges, ha rendet teszel az életedben

Másodvirágzás 40 felett? Lehetséges, ha rendet teszel az életedben
7 férfi sportoló, akiért minden nő rajong

7 férfi sportoló, akiért minden nő rajong
A Szeretők: ezt üzeni 2025 Tarot kártyája februárra

A Szeretők: ezt üzeni 2025 Tarot kártyája februárra
Azték horoszkóp: melyik jelhez tartozol és mit árul el rólad?

Azték horoszkóp: melyik jelhez tartozol és mit árul el rólad?
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK