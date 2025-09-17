Véletlenül bezártak egy arborétumba éjszaka, kilenc másik nővel
Véletlenül bezártak egy arborétumba éjszaka, kilenc másik nővel

Szabó Erzsébet
Írta 2025.09.17.

Egy különleges női szertartás során tíz nő véletlenül az arborétumban ragadt éjszakára. A váratlan helyzet izgalmas kalanddá vált, amely emlékezetes leckét adott a szabadságról és a szabályokhoz való viszonyról.

Vannak pillanatok, amikor az élet kicsit másképp írja meg a forgatókönyvet, mint ahogy mi tervezzük. Nem drámai fordulatok ezek, inkább apró kis csavarok, amelyekre visszagondolva jóleső érzés tölt el bennünket.

Így történt velem is, amikor egy női szertartáson vettem részt egy különleges arborétumban, kilenc másik nő társaságában – és estére kiderült, hogy a gyertyafényes beszélgetések után nemcsak lelki élményben lesz részünk, hanem egy kisebb kalandban is.

Gyertyák, történetek és belső felismerések

Már a program kezdete előtt mesélte az egyik barátnőm – aki valaha a helyi cukrászdában dolgozott –, hogy az arborétumot este hétkor bezárják. Amikor ezt a témát bedobtuk a vezetőnknek (aki egyébként maga a nagybetűs Áramló Nő), akkor biztosított bennünket, hogy emiatt aztán végképp ne aggódjunk. Megnézte, milyen telefonszámon lehet elérni a portát és egyébként is, hét előtt ki fogunk jönni, majd máshol kerítünk sort a szertartás második felére, úgyhogy bátran álljunk meg a belső parkolóban.

Az esemény jó hangulatban indult és már önmagában is emlékezetes volt: gyertyafényben ülni a természet lágy ölén, megosztani a történeteinket, mélyen beszélgetni és érezni, ahogy valami láthatatlan fonal szövődik közöttünk… Együtt ültünk ott tízen és ahányan vagyunk, annyi különböző történettel érkeztünk – mégis egymásra tudtunk hangolódni. A terapeutánk biztonságos teret adott, figyelmesen terelgetett minket, így minden apró részlet arról szólt, hogy ez az alkalom más legyen, mint a hétköznapok. Ahogy lassan leszállt az est, a varázs csak fokozódott.

