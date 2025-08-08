Vegán sütögetés: grillezési ötletek, amelyek még a húsevőket is lenyűgözik

1. Grillezett portobello gomba
A portobello gomba hússzerű textúrájának köszönhetően kiválóan helyettesíti a marhahúsból készült hamburgert. Fűszerezd sóval, borssal, és egy kevés balzsamecet is csodákat tehet vele. Tálalhatod zsemlében vagy friss salátával.
A portobello gombákat érdemes előzőleg pácolni, hogy minél több ízt magukba szívjanak. Használj olívaolajat, fokhagymát és friss zöldfűszereket a maximális ízélményért.
2. Cukkiniszeletek balzsamos ecetben
A cukkini könnyen felszeletelhető, gyorsan átsül, és rendkívül sokféleképpen variálható. Ha megkened egy kis balzsamecetes mázzal, még ízletesebb lesz. A cukkiniszeleteket érdemes grillserpenyőn pörkölni, hogy gyönyörű csíkokat kapjanak.
Nemcsak vizuálisan hatásos, de az ecet savassága is kellemesen kiegészíti a cukkini enyhe ízét, így garantáltan minden vendéget levesz a lábáról.