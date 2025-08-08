Vegán sütögetés: grillezési ötletek, amelyek még a húsevőket is lenyűgözik

Vegán sütögetés: grillezési ötletek, amelyek még a húsevőket is lenyűgözik
istockphoto.com

Címlap / Életmód / Receptek / Vegán sütögetés: grillezési ötletek, amelyek még a húsevőket is lenyűgözik

Farkas Izabella
Írta 2025.08.08.

A grillszezon sokak számára egyet jelent a szaftos húsokkal és a füstös ízekkel, de mi van akkor, ha vegán vendégeid is akadnak, vagy éppen te magad próbálod megkerülni a húsfogyasztást? Nem kell lemondanod a grillezés örömeiről, hiszen számos vegán étel is tökéletesen alkalmas arra, hogy a parázson kapjanak egy kis plusz ízt és ropogós textúrát. Most bemutatunk tíz fantasztikusan finom és változatos vegán fogást, amelyeket bátran készíthetsz a következő kerti partin.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

1. Grillezett portobello gomba

A portobello gomba hússzerű textúrájának köszönhetően kiválóan helyettesíti a marhahúsból készült hamburgert. Fűszerezd sóval, borssal, és egy kevés balzsamecet is csodákat tehet vele. Tálalhatod zsemlében vagy friss salátával.

A portobello gombákat érdemes előzőleg pácolni, hogy minél több ízt magukba szívjanak. Használj olívaolajat, fokhagymát és friss zöldfűszereket a maximális ízélményért.

2. Cukkiniszeletek balzsamos ecetben

A cukkini könnyen felszeletelhető, gyorsan átsül, és rendkívül sokféleképpen variálható. Ha megkened egy kis balzsamecetes mázzal, még ízletesebb lesz. A cukkiniszeleteket érdemes grillserpenyőn pörkölni, hogy gyönyörű csíkokat kapjanak.

Nemcsak vizuálisan hatásos, de az ecet savassága is kellemesen kiegészíti a cukkini enyhe ízét, így garantáltan minden vendéget levesz a lábáról.

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»
KAPCSOLÓDÓ CIKK

Ez a 4 vegán vacsora mindent visz: sokkal finomabb, mint a legtöbb húsos étel

Ez a 4 vegán vacsora mindent visz: sokkal finomabb, mint a legtöbb húsos étel ELOLVASOM MOST     ➞
Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

HOZZÁSZÓLÁSOK