Nem akarok többé csak akkor utazni, amikor már majdnem kiégtem
istockphoto.com

Címlap / Kikapcsolódás / Utazás / Nem akarok többé csak akkor utazni,...

Nem akarok többé csak akkor utazni, amikor már majdnem kiégtem

Nyul Debóra
Írta 2025.09.07.

Sokáig úgy éltem, hogy az utazás nem jutalom volt számomra, hanem inkább menekülési útvonal. Csak akkor vettem ki néhány nap szabadságot, amikor már annyira fáradt voltam, hogy az ágyból is alig bírtam kikelni. Amikor az alvás sem segített, a koncentrációm nulla volt, és a legapróbb stressz is nagyon megviselt. Ilyenkor jött a „megoldás”: gyorsan kinéztem egy úti célt, „csak el innen” alapon.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Csakhogy mire eljutottam odáig, hogy becsukjam magam mögött az ajtót, sokszor már nem volt meg bennem a vágyakozás, csak a kimerültség. Az utazás nem a világ felfedezéséről szólt, hanem arról, hogy legyen néhány nap, amikor nem érzem úgy, hogy teljesen szét vagyok esve. Aztán idővel rájöttem, hogy ez így egyáltalán nincs rendjén.

Túl későn szakítottam időt a pihenésre

Az indulás előtti időszak is csak még stresszesebbé vált: az arra az időszakra eső munka „ledolgozása”, az utazás logisztikája, a bűntudat, hogy nem vagyok elérhető, vagy épp az aggódás, hogy ha most kilépek a mókuskerékből, minden összeomlik.

És igen, ott volt az utazás. Néha valóban gyönyörű helyekre mentem. De sokszor kellett két-három nap, mire egyáltalán elkezdtem érezni, hogy hol vagyok. Még ott volt a vállamban a feszültség, a mellkasomban a szorítás.

Mások ezeket olvassák

Mire végre kicsit megnyugodtam, már jött is a visszaút. És én, ahogy a bőröndöt bepakoltam, újra ugyanabba a stresszes, túlpörgött világba tértem vissza, csak kicsivel kevésbé üres energiatartállyal.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/6
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Ma erősödhet a parlagfű allergia – készülj!

Ma erősödhet a parlagfű allergia – készülj!
Ma Regina, István és Dusán névnapja van – Milyen a személyiségük?

Ma Regina, István és Dusán névnapja van – Milyen a személyiségük?
Csillagjegy párosok, akiknek nem jó ötlet összeházasodniuk

Csillagjegy párosok, akiknek nem jó ötlet összeházasodniuk
Legtöbb ennyi napra kellene vásárolnunk. A pazarlásmentesség mikéntjei

Legtöbb ennyi napra kellene vásárolnunk. A pazarlásmentesség mikéntjei
„Szeretem, de nem tudok vele egy ágyban aludni” – Az együttalvás dilemmája

„Szeretem, de nem tudok vele egy ágyban aludni” – Az együttalvás dilemmája
Több étel, kevesebb dekor: ez a trend idén a karácsonyi asztalon

Több étel, kevesebb dekor: ez a trend idén a karácsonyi asztalon
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK