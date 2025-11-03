Ha az alábbi 6 dolog közül 1 is igaz rátok, toxikus a barátságotok

Ha visszatekintesz az elmúlt néhány évre, te is ki tudnál emelni olyan „barátokat”, akik utólag nem is voltak olyan jók hozzád? Amikor benne vagyunk egy ilyen szituációban, nehéz tisztán látni, épp ezért fontos tudnod, hogy ha csak egy is igaz a lenti állítások közül egy számodra fontos személyre, a barátságotok toxikus!
1/6 Mintha sosem örülne igazán veled
Az emberek alapjáraton egy kicsit énközpontúak, ez ellen nem is igazán tudunk tenni. Amikor a környezetünkben valakivel jó dolog történik, az érzelmeink automatikusan magunkra irányulnak („de jó neki, bezzeg én…”), de a legtöbben ezt képesek félretenni, és nem kimutatni.
Pláne, ha egy barátról van szó. Amennyiben viszont a te barátod/barátnőd sosem tud igazán veled örülni a párkapcsolati, magánéleti és karrierbeli sikereidnek, úgy nem is igazán számíthatsz rá.
Ha rögtön megpróbálja lerombolni egy kicsit a te boldogságodat („hú, jó is ez az előléptetés, de biztos, hogy egy szabad perced nem marad”), ő nem más, mint egy toxikus személyiség, akit a szomorúságod jobban felvidít, mint az örömöd.
2/6 Rombolja az önbizalmadat
Volt már olyan, hogy felvettél egy ruhát, nagyon tetszett, erre a barátnőd közölte, hogy kiemeli a plusz kilóidat? Vagy meséltél egy munkahelyi sztorit, amiben tiéd volt a dicsőség, ő pedig talált benne kivetnivalót? Vigyázz, mert ez egyértelműen a toxikus barátságok jele!
Amikor valaki próbálja lerombolni az önbizalmadat, felhívja a figyelmet a hibáidra, és mindarra, ami rossz érzést kelt benned, kicsit sem tartja fontosnak az érzéseidet. Ezzel szemben viszont bátorítja az egyébként negatív tulajdonságaidat. Arra buzdít, hogy rossz irányba változz, mert ezzel magát jobbnak érezheti nálad.
3/6 Úgy érzed, minden szavadat meg kell válogatnod
Néha az az érzésed, hogy tojáshéjakon kell mászkálnod, különben a semmiért is megsértődhet a barátod? Úgy érzed, nem is mondhatod el őszintén a véleményedet, mert aztán napokig szóba sem áll veled?
Egyetlen barátságban sincs helye annak, hogy valamelyik fél folyton óvatosságra törekedjen, és inkább csak bólogasson, mert a másik nem képes elfogadni az építő kritikát! Ha egy ideje már gyakoriak az ebből fakadó viták, ideje átgondolni, megéri-e fenntartani ezt a barátságot.