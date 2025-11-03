Ha az alábbi 6 dolog közül 1 is igaz rátok, toxikus a barátságotok

Az emberek alapjáraton egy kicsit énközpontúak, ez ellen nem is igazán tudunk tenni. Amikor a környezetünkben valakivel jó dolog történik, az érzelmeink automatikusan magunkra irányulnak („de jó neki, bezzeg én…”), de a legtöbben ezt képesek félretenni, és nem kimutatni.



Pláne, ha egy barátról van szó. Amennyiben viszont a te barátod/barátnőd sosem tud igazán veled örülni a párkapcsolati, magánéleti és karrierbeli sikereidnek, úgy nem is igazán számíthatsz rá.



Ha rögtön megpróbálja lerombolni egy kicsit a te boldogságodat („hú, jó is ez az előléptetés, de biztos, hogy egy szabad perced nem marad”), ő nem más, mint egy toxikus személyiség, akit a szomorúságod jobban felvidít, mint az örömöd.



