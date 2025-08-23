Több mint 100 családállítás van a hátam mögött: ezek a legnagyobb felismeréseim

Az első családállításomon nagyjából öt éve vettem részt, és már akkor tudtam, hogy ez nem egy „újabb önismereti módszer” lesz, hanem valami egészen más. Az a nap nemcsak egy új technikával ismertetett meg, hanem elindított egy olyan belső utazáson, ami azóta is tart. Az elmúlt években több mint száz alkalommal álltam a körben – néha a saját történetemmel, sokszor másokéval dolgozva –, és minden egyes alkalom újabb réteget hámozott le rólam.

Ami először megfogott a családállításban, az az volt, hogy végre egy olyan módszerrel találkoztam, ami egyszerre volt megalapozott és megfoghatatlan. Tudományos és spirituális. Rendszerszintű és mégis személyes. A tér, amit a terapeuta tartott nekünk, szinte tapinthatóan telt meg jelentéssel, és amikor vadidegen emberek kezdték „eljátszani” a szüleimet, nagyszüleimet és olyan felmenőimet, akiket nem is ismertem… akkor valami nagyon mélyen megmozdult bennem.

Mi az a családállítás és hogyan került hozzánk?

A családállítás Bert Hellinger nevéhez kötődik és abból indul ki, hogy a családunk – sőt, őseink – sorsmintái és feldolgozatlan történetei hatással vannak ránk. A módszer a kétezres évek elején kezdett igazán elterjedni Magyarországon, ma pedig már egyre több pszichológus, coach és segítő szakember alkalmazza. Csoportos formájában úgy működik, hogy a résztvevők egymás történeteinek képviselőivé válnak – gyakran anélkül, hogy bármit is tudnának az adott élethelyzetről. (Ha nagyon nehezen tudod elképzelni, hogyan működik ez az egész, ajánlom az Egy másik énem című sorozatot.)

Na de a lényeg, hogy innen indulnak a csodák! Ahogy ezek a képviselők mozdulnak, éreznek, beszélnek, gyakran olyan mély rétegeket tárnak fel, amiket semmilyen logikus, racionális gondolkodásmód nem tudott volna feltérképezni. Nagyon kell dolgozni azon, hogy ne higgy annak, amit ott látsz és átélsz… Úgyhogy mutatom is, mik voltak a legnagyobb felismeréseim az elmúlt években!

Sosem véletlen, milyen szerepet kapsz

Az egyik legfontosabb, amit megtanultam: ha egy szerep hív, annak mindig oka van. Lehet, hogy épp nem értem, mit keresek benne (de nem is kell mindent azonnal értenem), az állításban bőven elég, ha sodródom az árral. Volt olyan alkalom, amikor úgy éreztem, teljesen véletlenszerűen álltam be valaki apjának vagy elhunyt testvérének helyére, de a végére mindig világos lett, hogy a folyamattal bennem is gyógyult valami.

A lényeg, hogy nem szabad túlgondolni semmit. Azt vettem észre, hogy minden gondolat, minden testérzet ott és akkor a szerepből fakad. Néha agyaltam azon, hogy most vajon én akarok leülni, mert elfáradtam, vagy a szerepem diktálja ezt? Aztán rá kellett jönnöm, hogy az állításban semmi sem az enyém (és mégis minden az). Ha felmerül bennem a gondolat, hogy le kell ülnöm, akkor ideje helyet foglalnom – ha nem teszem, akkor előfordulhat, hogy más ül le helyettem, én pedig új szerepet kapok vagy kikerülök az állításból. (Bár gondolom, ez sem véletlen.)

