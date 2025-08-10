Izzad a lábad? Ez a nagyszerű trükk segíteni fog

Ugye te is jártál már úgy, hogy egy meleg nyár napon felvettél egy kényelmes lábbelit, majd a kedvező időjárási viszonyok közepette az izzadság miatt csúszkálni kezdett a lábad? A testünk többi részéhez hasonlóan a lábunk is jobban izzadhat nyáron, ami egyrészt nem is túl komfortos, gyakran pedig rossz szaggal is társul. Szerencsére azonban van egy egyszerű, de nagyszerű trükk, ami téged is megszabadíthat az izzadt lábaktól.

Miért izzadunk erőteljesebben nyáron?

Dr. Jacqueline Sutera lábszakorvos is felhívta nemrégiben a figyelmet arra a jelenségre, hogy ahogyan a környezetünk hőmérséklete emelkedik, úgy a testhőmérsékletünk is magasabb lesz. Ilyenkor pedig izzadunk, hogy megfelelően szabályozzuk a testhőmérsékletünket. Fontos tehát, hogy az izzadás normális és természetes dolog, amikor viszont túlzott méretű, és kellemetlen szagunk lesz tőle, akkor érdemes komolyan foglalkoznunk vele.

Nem mindegy, milyen anyagú lábbelit viselsz

A fokozott izzadságtermelés mellett számolnunk kell azzal is, hogy sokan gyakran hordunk nyáron olyan anyagokból, például gumiból készült lábbeliket, amelyek nem szívják fel az izzadságot. Így pedig pillanatok alatt is előfordulhat, hogy a saját izzadságunk pocsolyájában találjuk magunkat. Ami a lábbelit illeti, természetesen segíthet, ha egy olyan flip flopot vagy szandált viselsz, amelynek texturált talpbetétje van, ugyanis a tartásának köszönhetően szinte biztos, hogy kevésbé fog csúszkálni benne a lábad.