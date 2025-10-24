A tévébe alszol bele? Ezt árulják el elalvási szokásaid a személyiségedről
iStock

A tévébe alszol bele? Ezt árulják el elalvási szokásaid a személyiségedről

Farkas Izabella
2025.10.24.

Az alvási szokások különbözőek lehetnek, és ezek többet mondanak el rólad, mint gondolnád. Sokan éppen azon csodálkoznak, hogy miért van ilyen sokféle módja az elalvásnak, és mit árul el mindez a személyiségünkről. Nézzük tehát, milyen típusú embereket különböztethetünk meg az alvási szokásaik alapján, mit árulnak el ezek a szokások a múltjukról, a jelenükről, illetve arról, hogyan viszonyulnak az élet nagy kérdéseihez.

Nézed a tévét és így csukódik le a szemed

Amikor egy hosszú nap után úgy érzed, hogy a tévé az egyetlen dolog, ami képes elvonni a figyelmedet a napi problémákról, nem vagy egyedül. Ez a tipusú elalvási szokás gyakran a menekülő típusú személyiségekre utalhat, akik előszeretettel kapcsolnak ki a mindennapok terhei alól.

A tévé világa egyfajta biztonságos buborékot jelent számukra, amelyben nincsenek következmények, és ahol csak a fantáziájuk szab határt a történeteknek.

Emellett azok, akik így alszanak el, jellemzően kerülik a csendet, ami arra utalhat, hogy inkább externálisan dolgozzák fel az érzéseiket és az örömeiket is. Ők gyakran keresik mások társaságát, és nehezen maradnak egyedül saját gondolataikkal. Ha te is ebbe a kategóriába tartozol, érdemes elgondolkodnod azon, hogyan tudnál kicsit több időt szakítani magadra és a belső világod megismerésére.

