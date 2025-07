A szíved vagy az eszed irányít? Teszteld!

Teszteld, hogy szív-, vagy észközpontú ember vagy inkább!

Észközpontú ember

Te vagy az, aki mindent előre megtervez és tökéletesen kiszámítja a kiszámíthatatlant is. Nem szeretsz csak sodródni az árral, hiszen az nem visz előrébb. Cselekvő típus vagy, aki mindent megtesz előrejutása érdekében, de csak ésszerű keretek között. Nem jellemző rád az álmodozás, soha nem is szerettél álomvilágban élni. Inkább a tettek embere vagy, aki reális döntéseket hoz jövőjére nézve. A szerelemben is hasonló a hozzáállásod, hiszen hiába találsz valakit, akivel mindent elsöprő a kémia, ha nem látod magad előtt, mint a gyermekeid apja. Időhúzás és csupa felesleges energia, amire egyáltalán nincs időd. Tipp: Minden észközpontú embernek üzenném, hogy feltehetően a rátermettségének és tettvágyának hála, még nagyon messzire fog eljutni az életben, számos sikert felhalmozva. DE! Közben bizonyosodj meg róla, hogy nem felejtesz el igazán élni úgy, hogy teljesen kiengeded a kezedből az irányítást és csak a szívedre hallgatsz. Először ijesztő lesz és vissza akarsz majd menekülni az ész uralta világba, de az igazi csodák ugyebár a komfortzónánkon kívül kezdődnek.