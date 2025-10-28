TESZT: Mekkora az esélyetek a szakításra? A válaszaidból kiderül

Azóta is találkozol a barátnőiddel, hogy együtt vagytok?
Előfordult már, hogy megnézted a barátod telefonját az engedélye nélkül?
Szoktatok beszélgetni a közös jövőtökről?
Egy 10-es skálán mennyire gondolod magadat féltékenynek?
Milyen érzés kerülget, mikor több időt kell külön töltenek egymástól?
Mennyit szoktatok veszekedni?
Hogy érzed, mennyire vagytok egy hullámhosszon lelkileg?
Ha összeköltöznétek, hogyan intéznétek az anyagiakat?
Mit gondolsz, összepasszoltok az ágyban?
