TESZT: Mekkora az esélyetek a szakításra? A válaszaidból kiderül

Mekkora az esélyetek a szakításra? Teszteld!

Úgy fest, örökre együtt lesztek Minden rendben van a kapcsolatotokban, egyelőre nincs semmi, ami miatt aggódnod kellene. Leginkább arra kell csak figyelned, hogy ez a harmónia továbbra is megmaradjon és aktívan dolgozzatok a közös célok elérésén. Ez nem csak előremutató a párkapcsolatotokat tekintve: a közös sikerek és a problémák megoldásai nagyszerűen összekovácsolnak benneteket.

Egyelőre nem kell aggódnod Nincs miért aggódnod, valójában fontosak vagytok egymásnak, még ha nem is érzed úgy, hogy tökéletes a kapcsolatotok. Lehet, hogy még nem jártok régóta, és ezért vannak a nézeteltérések, hiszen nem ismeritek egymást kellőképp. Vagy talán éppen ennek ellenkezője: régebb óta együtt vagytok, és sok mindent természetesnek vesztek. Könnyen lehet, hogy alig néhány dolgon kellene kicsit finomítanotok ahhoz, hogy jobban érezzétek magatokat együtt.

Esélyes, hogy szakítani fogtok Sajnos nem vagytok egy hullámhosszon és ezt valószínűleg te is érzed, ha kitöltötted ezt a tesztet. Nagyon sok a konfliktus köztetek, hiányzik az egyetértés és a harmónia. Csupán néhány dolog tart össze benneteket, de lehet, hogy azok sem sokáig. Gyökeres változásra lenne szükségetek ahhoz, hogy működőképessé tegyétek ezt a kapcsolatot. Nincs veszve a remény, de sok mindent át kellene beszélnetek, újra kellene gondolnotok – ez viszont nem megy tiszta és őszinte kommunikáció nélkül.