Ez történik a testeddel, ha este 11 után még ébren vagy. Semmi jó.

A modern életvitel egyik jelensége, hogy sokan hajlamosak késő estig ébren maradni, legyen szó munkáról, szórakozásról vagy egyszerűen csak a mindennapi nyüzsgésről. Azonban az éjszakai alvás lemondása vagy késleltetése komoly következményekkel járhat, amelyeket gyakran alábecsülünk. Nézzük meg, mi történik a testeddel és az egészségeddel, amikor az alvás elé helyezed az éjszakai tevékenységeidet!

Az alvás az emberi test egyik legfontosabb biológiai szükséglete, amely lehetővé teszi a test és az elme regenerációját. Az alvásciklusok mélyebb szakaszai során számos fontos folyamat zajlik: ilyenkor tisztul meg az idegrendszer a felesleges információktól, és ilyenkor regenerálódnak a sejtek is.

Az alvás három fő fázisból áll, amelyek közül a legmélyebb és legpihentetőbb az úgynevezett REM (Rapid Eye Movement) alvás. A késő esti tevékenységek, különösen a képernyő előtt töltött idő, megzavarhatják ezeket a ciklusokat, ami hosszú távon krónikus alvásmegvonáshoz vezethet.

A hormonális egyensúly felborulása

Amikor úgy döntesz, hogy késő este még ébren maradsz, különösen a 11 óra utáni időszakban, az hatással van a hormonális egyensúlyodra is. Az alvás-ébrenlét ciklus szabályozásáért felelős, természetes napszakokhoz igazodó hormonok, mint például a melatonin, ilyenkor nehezen tudják betölteni a funkciójukat.

Ha ez az állapot rendszeressé válik, az az immunrendszer gyengüléséhez vezethet, növelve a különböző betegségekre való fogékonyságot.

Ezen túlmenően, a stresszhormonok emelkedése miatt megjelenhetnek hosszabb távú egészségügyi kockázatok is, mint például a szív- és érrendszeri problémák.