Ez történik a testedben, ha mostantól elhagyod a tejtermékeket

Az emésztőrendszer változásai
Sokan számoltak be arról, hogy a tejtermékek elhagyása után kevesebb a puffadásuk, jobban emésztenek, több az energiájuk, és könnyebben tartják a testsúlyukat, akkor is ha amúgy nem laktózérzékenyek.
Ha valaki viszont laktózérzékeny, a tejtermékek elhagyása szinte azonnal érzékelhető javulást eredményezhet az emésztési folyamatokban. A tejtermékek elsődleges összetevői közé tartozik a laktóz, egy olyan cukorfajta, amelyet néhány ember nehezen emészt meg, mert a szervezetük nem termel elegendő laktázenzimet.
A tejtermékek elhagyásával csökkenhet a puffadás, a hasi fájdalom és a hasmenés mértéke. Ezen túlmenően, a tejtermékmentes étrend néhány esetben a vastagbél egészségének javulásához is vezethet.
Miért lehet ez? A tejfehérjék és a tejcukor (laktóz) sok embernél emésztési problémákat okoznak – még akkor is, ha nincs kimutatott laktózintoleranciájuk. Ennek elhagyása tehermentesíti az emésztőrendszert és javíthatja a közérzetet.
Bőrproblémák enyhülése
Sokaknak meglepő lehet, de a bőrproblémák és a tejtermékek fogyasztása között is lehet összefüggés. Különösen a pattanások kialakulásáért felelős hormonális változások esetében mutattak ki kapcsolatot. A tejtermékek hormonális aktivitása miatt bizonyos embereknél a tejtermékek elhagyása csökkentheti a bőrproblémák előfordulását.
Bár nem mindenkinél figyelhető meg ez a jelenség, az érzékeny bőrűek vagy azok, akik hajlamosak az aknéra, jelentős javulást tapasztalhatnak a tejmentes étrendre való átállással.
Egy 2019-ben megjelent nagy kutatás (meta-analízis) több tanulmány eredményét vizsgálta, és arra jutott, hogy a tejfogyasztás – különösen a zsírszegény tej – növelheti a pattanások kialakulásának esélyét. A kutatók szerint ennek oka lehet a tejben található hormonok és növekedési faktorok, amelyek hatással lehetnek a bőr faggyútermelésére.
Mit jelent ez neked? Ha rendszeresen van aknés bőröd, érdemes kipróbálni egy tejmentes időszakot – sokan tapasztalnak tisztább bőrt már néhány hét után. bőröd.