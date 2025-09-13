Ennyi percet kell álljon a tisztítószer, hogy hasson. 5 takarítószer trükk

Noha ezt a két tisztítószert találod meg leggyakrabban a háztartásokban, attól még nagyon is veszélyesek lehetnek! Az elsőszámú hiba, amit az emberek elkövetnek, hogy nem figyelnek a szoba levegőzésére, és olyan helyiségben használják őket, ahol nincs nyitva ablak.



Ez azért problémás, mert a hipó és az ammónia olyan összetevőket tartalmaznak, amelyek belélegezve irritációt okoznak, ráadásul fejfájást és allergiás reakciót válthatnak ki a testedből.



A másik nagyon veszélyes hiba, ha ezt a két tisztítószert kombinálod egymással. A hipó és az ammónia ugyanis egymással keverve olyan gázt hoz létre, ami nagyobb mennyiségben akár halálos is lehet, de kisebb mértékben is elég ahhoz, hogy komoly problémák alakuljanak ki nálad. Szintén oda kell figyelni arra, hogy ezeket a szereket nem lehet mindenhol használni!



Sokan azt hiszik, a hipóval a fürdőszoba bármely részét ki lehet fertőtleníteni, de valójában a fémet korrodálja, így minden, ami ebből az anyagból készült, tönkre mehet tőle: ilyen a csap, a zuhanyfej, de még a lefolyó is. Ezeket csakis alkohol- és ammóniamentes tisztítószerekkel lehet takarítani!



