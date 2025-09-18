Szeptemberi lakásszépítés: így dekorálj anélkül, hogy „besárgítanád” az összhatást
iStock

Címlap / Otthon / Dekor / Szeptemberi lakásszépítés: így dekorálj...

Szeptemberi lakásszépítés: így dekorálj anélkül, hogy „besárgítanád” az összhatást

Lukács Kamilla
Írta 2025.09.18.

Ahogy beköszönt az ősz, természetes, hogy szeretnénk otthonunkat is az évszak hangulatához igazítani. A rafinált lakásdekoráció azonban óvatosságot igényel, hiszen a színekkel és textúrákkal való játék könnyen átbillenhet a túlzottan harsány kategóriába. Lássuk, miként csempészhetünk őszi hangulatot otthonunkba úgy, hogy közben megőrizzük a harmóniát és az ízlésességet.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Visszafogott színpaletta használata

Az őszi színek, mint a mély vörös, a narancs és az arany valóban varázslatosak lehetnek, de érdemes őket a kisebb kiegészítőkön keresztül megjeleníteni. Ily módon elkerülhetjük azt az effektust, hogy a szoba túlságosan rikítóvá váljon.

Használj inkább semleges alapszíneket, mint a szürkésbarna vagy bézs, és csempéssz közéjük néhány apró őszi elemet. Egy visszafogott, mégis érdekes színpaletta segít megőrizni az elegáns összképet.

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»

🎯 Érdekelhetnek még ezek a cikkek

Még mindig tombol a parlagfű, sok allergiás panasz lesz

Még mindig tombol a parlagfű, sok allergiás panasz lesz
Ma Diána, József, Richárd névnapja van. Milyen a személyiségük?

Ma Diána, József, Richárd névnapja van. Milyen a személyiségük?
Kelkáposzta chips – a bűntudatmentes nasi, ami köretként is megállja a helyét

Kelkáposzta chips – a bűntudatmentes nasi, ami köretként is megállja a helyét
5 gyönyörű sztár, aki felvállalta mentális betegségét

5 gyönyörű sztár, aki felvállalta mentális betegségét
Így lelsz békére a legkönnyebben, csillagjegyed szerint

Így lelsz békére a legkönnyebben, csillagjegyed szerint
Mi kerüljön az adventi naptárba? Csokimentes ötletek gyerekeknek

Mi kerüljön az adventi naptárba? Csokimentes ötletek gyerekeknek
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK