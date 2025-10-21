Ez az 5 személyiségtípus alszik a legrosszabbul – Te köztük vagy?
iStock

Címlap / Életmód / Egészség / Ez az 5 személyiségtípus alszik a...

Ez az 5 személyiségtípus alszik a legrosszabbul – Te köztük vagy?

Szendrey Adrienn
Írta 2025.10.21.

Ha az alábbi néhány személyiségtípushoz tartozol, esélyes, hogy gondjaid akadhatnak az alvással.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

Az valószínűleg nem lep már meg senkit, hogy a stresszelésre, szorongásra hajlamos emberek rosszabbul alszanak – holland kutatók viszont most kimutatták, hogy nem kizárólag ezek a személyiségjegyek befolyásolják azt, mennyire tudunk pihenni, hanem több másik tulajdonság is beleszól a dologba. Ha az alábbi néhány személyiségtípushoz tartozol, esélyes, hogy gondjaid akadhatnak az alvással.

A Holland Idegtudományi Intézet kutatói azt vizsgálták, hogy a 2224 krónikus alváshiánnyal kezelt embernél milyen közös személyiségbeli jegyek állapíthatóak meg, aztán ezt visszavezették arra, hogy nagyjából öt fajta személyiségnek van gondja leginkább az alvással.

1. A nagyon stresszes emberek

Nem meglepő, hogy az első kategóriához a nagyon stresszes emberek tartoznak, akik hajlamosak a depresszióra, és lefekvés előtt a legaktívabbak, ráadásul gyakran szoronganak is.

Olvass még a témában

Ők a leginkább veszélyeztetettek az inszomniával kapcsolatban, és elég valószínű, hogy életük során küzdeni fognak alvásproblémákkal.

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

Ez az 5 személyiségtípus alszik a legrosszabbul – Te köztük vagy?

Ez az 5 személyiségtípus alszik a legrosszabbul – Te köztük vagy?
3 furcsa orgazmus trükk, hogy sokkal jobb legyen

3 furcsa orgazmus trükk, hogy sokkal jobb legyen
Ettől gyengülhet le az immunrendszer – Mit tehetünk, hogy támogassuk?

Ettől gyengülhet le az immunrendszer – Mit tehetünk, hogy támogassuk?
Több időt szépítkezünk, mint amennyit a szerelmünkkel vagyunk

Több időt szépítkezünk, mint amennyit a szerelmünkkel vagyunk
Az idei 5 kedvenc romantikus regényem – a Te nyaradat is szebbé teszik!

Az idei 5 kedvenc romantikus regényem – a Te nyaradat is szebbé teszik!
A magyar CricksyDog mennyei, egészséges falatokat kínál a négylábú családtagoknak

A magyar CricksyDog mennyei, egészséges falatokat kínál a négylábú családtagoknak
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK