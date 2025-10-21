Ez az 5 személyiségtípus alszik a legrosszabbul – Te köztük vagy?

Az valószínűleg nem lep már meg senkit, hogy a stresszelésre, szorongásra hajlamos emberek rosszabbul alszanak – holland kutatók viszont most kimutatták, hogy nem kizárólag ezek a személyiségjegyek befolyásolják azt, mennyire tudunk pihenni, hanem több másik tulajdonság is beleszól a dologba. Ha az alábbi néhány személyiségtípushoz tartozol, esélyes, hogy gondjaid akadhatnak az alvással.
A Holland Idegtudományi Intézet kutatói azt vizsgálták, hogy a 2224 krónikus alváshiánnyal kezelt embernél milyen közös személyiségbeli jegyek állapíthatóak meg, aztán ezt visszavezették arra, hogy nagyjából öt fajta személyiségnek van gondja leginkább az alvással.
1. A nagyon stresszes emberek
Nem meglepő, hogy az első kategóriához a nagyon stresszes emberek tartoznak, akik hajlamosak a depresszióra, és lefekvés előtt a legaktívabbak, ráadásul gyakran szoronganak is.
Olvass még a témában
Ők a leginkább veszélyeztetettek az inszomniával kapcsolatban, és elég valószínű, hogy életük során küzdeni fognak alvásproblémákkal.