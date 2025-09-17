Szeles, de egyre naposabb idő várható: készüljenek a hűvösebb, őszi napokra!

Az időjárás órákra bontva így alakul:
- Reggel 6 és 9 óra között 16-18 fok körüli hőmérsékletre számíts, többnyire erősen felhős vagy változóan felhős lesz az ég, kisebb eséllyel záporok is előfordulhatnak. A szél mérsékelt, déli-délnyugati irányú marad.
- Délelőtt 9 és 12 óra között 19-21 fokig melegszik a levegő, a felhőzet továbbra is jelentős, de lesznek napos időszakok is. A csapadék valószínűsége mérsékelt, főként záporok formájában.
- Délután 12 és 18 óra között 22-25 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Ekkor helyenként záporok, zivatarok előfordulhatnak, különösen a nyugati és északnyugati tájakon. A szél déli-délnyugatról élénk, olykor erős lökésekkel fújhat.
- Este 18 és 22 óra között 18-20 fokot mutat majd a hőmérő, csökken a csapadék esélye, de folytatódik a változékony felhőzet. A szél mérséklődik, iránya északnyugatira fordul.
A mai pollenhelyzet allergiások számára közepesen terhelő. A levegőben elsősorban parlagfű és üröm pollenszemei várhatók nagyobb mennyiségben, ami fokozhatja az allergiás tüneteket. Ajánlott a szabadban tartózkodás mérséklése, illetve a megfelelő védekezés a pollenek ellen.
Összefoglalva: ma változékony, helyenként záporos, zivatarveszélyes idő várható, hőmérséklet maximum 25 fok körül, közepes allergén pollen-terheléssel és változó szélirányokkal.