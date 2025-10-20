Számold ki a születési számodat és tudd meg, mi voltál az előző életedben

Írd fel a születési dátumod számjegyeit, majd ezeket add össze. A többjegyű szám számjegyeit ismét add össze, és ha még mindig több jegyű számot kapsz, akkor annak a jegyeit is add össze. Addig folytasd ezt, amíg egy jegyű számot nem kapsz.



Ha például 1983. február 18-án születtél, akkor így számolj: 1+9+8+8+0+2+1+8=37. 3+7=10. 1+0=1, azaz a te születési számod az 1-es.



