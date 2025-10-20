Számold ki a születési számodat és tudd meg, mi voltál az előző életedben

Számold ki a születési számodat és tudd meg, mi voltál az előző életedben

Schuster Borka
Írta 2025.10.20.

Téged is érdekel, milyen sorsokat éltél már meg? A számmisztika szerint a születési dátumod árulkodhat erről. Csak add össze a születési dátumod számjegyeit, amíg egy jegyű számot nem kapsz, és megkapod az életszámodat, ami elárulja, ki lehettél egy korábbi életedben.

Így számolj!
Írd fel a születési dátumod számjegyeit, majd ezeket add össze. A többjegyű szám számjegyeit ismét add össze, és ha még mindig több jegyű számot kapsz, akkor annak a jegyeit is add össze. Addig folytasd ezt, amíg egy jegyű számot nem kapsz.

Ha például 1983. február 18-án születtél, akkor így számolj: 1+9+8+8+0+2+1+8=37. 3+7=10. 1+0=1, azaz a te születési számod az 1-es.

1-es
Valamelyik korábbi életedben vezető szerepet töltöttél be, sokan követtek, adtak a véleményedre, és valószínűleg komoly felelősséggel is tartoztál egy csoportért.

Lehet, hogy valamilyen hatalmad is volt, de nem használtad ki arra, hogy saját magadnak előnyt kovácsolj belőle, hanem másokat segítettél általa.

Olvass még a témában

2-es
Bármilyen életet élsz is most, egy korábbiban ennek teljesen ellenkezőjét élted.

Ha most a szinglik mindennapjait élvezed, akkor korábban egy nagyon komoly szerelem egyik fele lehettél, ha pedig most monogám kapcsolatban élsz, egy előző életben habzsolhattad a szeretőket.

A mostani életedben egy korábbi élet elszalasztott lehetőségeit kell megélned.

