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Szakértők szerint ez a 7 leggyakoribb lakberendezési hiba, amit szinte minden felújító elkövet
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Szakértők szerint ez a 7 leggyakoribb lakberendezési hiba, amit szinte minden felújító elkövet

Szabó Erzsébet
Írta 2026.10.18.
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Teljesen természetes, ha néha megtorpansz a lakberendezési döntések előtt, hiszen mindannyian arra vágyunk, hogy a végeredmény harmonikus, stílusos és igazán szerethető legyen.

De vajon ismered azokat a „klasszikus” buktatókat, melyekbe szinte mindenki belefut az átalakítások során?

A zodiákus 4 legmakacsabb csillagjegye

A rétegzett világítás hiánya

Az egyik leggyakoribb, mégis sokszor rejtve maradó hiányosság, ha egy helyiségben csupán egyetlen központi mennyezeti lámpára hagyatkozol az esti órákban. Egyetlen erős fényforrás bántó árnyékokat hoz létre, és hideggé, barátságtalanná teheti még a legkörültekintőbben berendezett szobát is.

Mit csinálj másként? A profi lakberendezők kivétel nélkül több, különböző magasságban elhelyezett, eltérő funkciójú fényforrással építik fel a teret. Szükséged lesz általános alapvilágításra, célzott olvasó- vagy munkafényekre, valamint meleg tónusú hangulatvilágításra is, mint amilyenek az asztali vagy állólámpák. A külön kapcsolható fények segítségével a nap folyamán mindig a pillanatnyi tevékenységedhez vagy hangulatodhoz igazíthatod a szoba fényét.

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