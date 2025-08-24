Szakértők szerint 7 oka is van, amiért rendszeresen pisztáciát kellene ropogtatnod

A pisztácia nemcsak szemet gyönyörködtető az egyedi zöld színével, hanem egyszerűen ellenállhatatlanul finom is. Legyen szó arról, hogy marékszámra nassoljuk, aszalt gyümölcsös–magos keverékhez adjuk, vagy süteményekbe keverjük, az emberek egyszerűen nem tudnak betelni velük. De a pisztácia erényei nem érnek véget az ízélménnyel. Az egyik legegészségesebb dióféle, amely rengeteg jótékony tápanyagot tartalmaz. Olvass tovább, és fedezd fel a pisztácia lenyűgöző egészségügyi hatásait!

A pisztácia egészségügyi előnyei

Lisa R. Young, PhD, RDN, a Finally Full, Finally Slim című könyv szerzője és a New York University táplálkozástudományi adjunktusa szerint: „A pisztácia gazdag növényi fehérjében, rostban, szívbarát zsírokban és olyan kulcsfontosságú tápanyagokban, mint a kálium, magnézium és B6-vitamin, valamint antioxidánsokban, például luteinben és zeaxantinban.” Ezek a tápanyagok számos egészségügyi előnyt kínálnak. Íme hét a legfontosabbak közül:

1. Bélrendszer egészsége

Egy adag (28 g) pisztácia három gramm rostot tartalmaz, amely elősegíti az emésztőrendszer működését. A rost nemcsak a bélmozgás rendszerességét támogatja, hanem a bélflórában élő jótékony baktériumok táplálékául is szolgál, így hozzájárul a mikrobiom egészségéhez.

