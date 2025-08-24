Szakértők szerint 7 oka is van, amiért rendszeresen pisztáciát kellene ropogtatnod

A pisztácia egészségügyi előnyei
Lisa R. Young, PhD, RDN, a Finally Full, Finally Slim című könyv szerzője és a New York University táplálkozástudományi adjunktusa szerint: „A pisztácia gazdag növényi fehérjében, rostban, szívbarát zsírokban és olyan kulcsfontosságú tápanyagokban, mint a kálium, magnézium és B6-vitamin, valamint antioxidánsokban, például luteinben és zeaxantinban.” Ezek a tápanyagok számos egészségügyi előnyt kínálnak. Íme hét a legfontosabbak közül:
1. Bélrendszer egészsége
Egy adag (28 g) pisztácia három gramm rostot tartalmaz, amely elősegíti az emésztőrendszer működését. A rost nemcsak a bélmozgás rendszerességét támogatja, hanem a bélflórában élő jótékony baktériumok táplálékául is szolgál, így hozzájárul a mikrobiom egészségéhez.